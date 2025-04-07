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黃偉哲新加坡行銷「台南甜」 宣布金鑽鳳梨上架超市

2025/4/7 17:43（4/7 18:01 更新）
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台南金鑽鳳梨4月中下旬將在新加坡連鎖超市10多家門市上市，台南市府7日於當地舉行「台南鳳梨行銷記者會」，市長黃偉哲（左4）親自到場推薦。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
台南金鑽鳳梨4月中下旬將在新加坡連鎖超市10多家門市上市，台南市府7日於當地舉行「台南鳳梨行銷記者會」，市長黃偉哲（左4）親自到場推薦。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）2025新加坡國際食品展明天起至11日在新加坡博覽中心舉行，台南市長黃偉哲今天先到新加坡行銷台南鳳梨，並宣布台南金鑽鳳梨將於4月中下旬在當地連鎖超市10多家門市上架。

台南市政府發布新聞稿指出，市府今天在新加坡舉行「台南鳳梨行銷記者會」，由黃偉哲親自到場力推台南鳳梨，開場首先由啦啦隊端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及鳳梨現榨果汁等鳳梨相關食品，盼在造型、口感或甜度上都讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」。

黃偉哲致詞表示，今天在新加坡邀請大家品嘗來自台南美味鳳梨，期盼讓大家知道台南鳳梨除了能當水果，還可入菜，如今天介紹的主廚菜色就將關廟鳳梨融入料理，每道都色香味俱全。

黃偉哲表示，台南擁有400年歷史，也是台灣美食之都，歡迎大家到台南旅遊順便品嘗美食，此次在新加坡大型連鎖超市上架的台南金鑽鳳梨擁有優質產銷履歷，採行安全種植與產地直送方式，盼讓新加坡消費者吃到最新鮮鳳梨。

駐新加坡副代表吳文齡表示，台南鳳梨可以說是台灣之光，看到台南鳳梨可以成功行銷新加坡，感到非常榮幸，因為鳳梨需要優質土壤、日照充足、排水良好，以及農民的知識與經驗，加上辛苦汗水，才能有這麼甜美水果，新加坡都稱鳳梨為「旺來」，台南鳳梨就是台灣土地給大家的祝福。

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台南市政府農業局長李芳林表示，相較於新加坡市面上常見的MD2品種鳳梨，台南金鑽鳳梨質地細緻、纖維感少、甜美多汁，連鳳梨芯都柔軟好吃，除了4月中下旬推出台南金鑽鳳梨，緊接著也將再推出台南芒果鳳梨。

李芳林指出，市府積極推動農產品海外行銷，今年期望透過與新加坡大型連鎖超市合作，再次提升台南農產品於新加坡市場的能見度及銷售量，為台南農民創造更多收益與利潤。（編輯：陳仁華）1140407

台南市政府7日在新加坡舉行「台南鳳梨行銷記者會」，開場率先端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及鳳梨現榨果汁等等相關食品，盼在造型、口感或甜度上都讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
台南市政府7日在新加坡舉行「台南鳳梨行銷記者會」，開場率先端出鳳梨沙拉、鳳梨炒飯、鳳梨甜點及鳳梨現榨果汁等等相關食品，盼在造型、口感或甜度上都讓在場新加坡媒體及通路商感受到「台南甜」。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
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