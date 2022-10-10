北市升旗典禮 細雨不減民眾熱情千本櫻助陣

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）北市國慶升旗典禮登場，也是市長柯文哲任內最後一次。雖然飄著小雨但許多民眾仍到場慶祝。柯文哲表示，希望讓台灣是更團結和諧的社會，「不管誰來都該要做這種努力」。

「民國111年台北市國慶升旗暨慶祝活動」今天在市民廣場登場，民政局表示，清晨6時20分左右開放民眾入場，就已陸續有小波人群現身；表演則由大理國小太鼓隊及成功高中儀隊打頭陣帶來精采演出。

柯文哲致詞時表示，今天是中華民國國慶日，很高興可以跟大家早起來慶祝，尤其今天天氣不好，還有這麼多市民來，由衷感謝，也謝謝大家對北市府的支持、建議與鼓勵，希望將來可以持續維持這種凝聚力量往前走。

柯文哲說，本來國慶日就是全國團結的日子，不希望這個日子變成分裂的日子，每個人都有意識形態，但不管怎樣，大家都要在不同位置盡力讓台灣成為更團結和諧的社會，「不管誰來都該要做這種努力」。

柯文哲並親自發放嗡嗡包，動線順暢，首名領到的陳姓男子並興奮高喊「柯文哲選總統」。民政局指出，今年仍用「線上登記抽籤、現場領取」方式，到場的民眾都是抽到的幸運兒，秩序比較好維持。

民政局並推估，今年人潮跟去年差不多，雨勢不太影響民眾出門慶祝國慶意願。

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北市府今年除了由台北愛樂婦女合唱團領唱國歌，還請來國樂團演奏，並表演日本名曲「千本櫻」；還有育達高中競技啦啦隊、大同大學熱舞社等的熱力四射演出。

民眾陳小姐表示，去年嗡嗡包是坐在椅子上等市長走過來發，今年則自己排隊領，但感覺一樣興奮；民眾張先生則說，沒有抽嗡嗡包、單純想來參加升旗跟看表演，沒想到可以聽到喜歡的歌「千本櫻」，直呼沒有白早起。（編輯：張銘坤）1111010