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重溫昔日閱兵歲月 金門阿公阿嬤自衛隊國慶快閃吸睛

2022/10/10 18:56（10/11 10:23 更新）
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金門民防自衛隊曾於民國72年到76年到總統府參加國慶閱兵，隊員深以為榮；相隔30多年後，許多隊員已升格當阿公、阿嬤，近期特別展開集訓，練隊形、練軍歌，10日國慶當天齊聚演出，不減當年英姿風采。中央社記者黃慧敏攝 111年10月10日
金門民防自衛隊曾於民國72年到76年到總統府參加國慶閱兵，隊員深以為榮；相隔30多年後，許多隊員已升格當阿公、阿嬤，近期特別展開集訓，練隊形、練軍歌，10日國慶當天齊聚演出，不減當年英姿風采。中央社記者黃慧敏攝 111年10月10日
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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）60名身著迷彩裝的金門自衛隊男女老兵，雖都已升格當阿公、阿嬤，今天傍晚仍齊聚昇恆昌廣場，高唱昔日大家耳熟能詳的愛國歌曲；但男性老兵踢起正步時，動作生疏不少，在觀眾鼓勵下，還是圓滿完成任務。

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉接受媒體聯訪表示，自衛隊民國72年到76年到總統府參加國慶閱兵，隊員深以為榮；事隔30多年，許多隊員雖都已升格當阿公、阿嬤，因近期不斷集訓，練隊形、軍歌，今天這個「千歲團」演出還是不減當年英姿煥發。

60名阿公阿嬤動作整齊畫一，進行基本操演，唱起「我愛中華」、「英雄好漢」、「莫等待」等傳唱多時的愛國歌曲和軍歌，歌聲高亢嘹亮，響徹昇恆昌金湖廣場；不少前來購物民眾駐足觀賞搶拍，直呼好久沒看到這麼熱血的畫面了。

不過，當男性老兵踢起正步時，動作明顯生疏不少；但在觀眾鼓勵下，大家多走了幾趟，最終圓滿完成任務，民眾不吝報以熱烈掌聲。

洪燕玉表示，金門民防自衛隊是金門發展史上具有非常特殊而重要的歷史意義，這次為重溫往日十萬大軍閱兵舊夢，同時也在喚醒民眾愛國情操，感謝民眾為這個千歲團打氣。

金門縣政府辦理的「老兵召集令」活動15日登場，洪燕玉表示，近年自衛隊員參與縣府相關活動，願意為行銷金門觀光效力，只要有需求，自衛隊會再站出來，為大家表演。

昇恆昌也表示，響應「老兵召集令」活動，活動期間只要出示老兵到金禮、退伍令或金門服役等相關證件，即可享有金湖廣場和飯店優惠，邀請曾在金門服役的老兵返回英雄島。（編輯：陳仁華）1111010

60名身著迷彩裝的金門民防自衛隊男女老兵10日國慶日傍晚齊聚，高唱昔日愛國歌曲，吸引周邊民眾駐足觀賞搶拍，直說好久沒看到這麼熱血的畫面了。中央社記者黃慧敏攝 111年10月10日
60名身著迷彩裝的金門民防自衛隊男女老兵10日國慶日傍晚齊聚，高唱昔日愛國歌曲，吸引周邊民眾駐足觀賞搶拍，直說好久沒看到這麼熱血的畫面了。中央社記者黃慧敏攝 111年10月10日
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