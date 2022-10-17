高雄戶政事務所改造結婚背板 吸引逾千對新人登記

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）響應台灣設計展，高市府青年局邀青年設計師浪漫呈現在地元素，打造戶政婚禮打卡牆，還有北部民眾特地南下辦理登記，短短一個月吸引逾千對新人到高雄登記結婚，人數飆升近3倍。

高雄市政府青年局今天透過新聞稿指出，因應台灣設計展「台灣設計設計台灣」主題，高市府展開系列活動，其中青年局發動戶政結婚背板創意改造，邀青年設計師以在地元素點亮戶政事務所，藉由在地意象的延伸，展現深度、廣度兼具的港灣設計力。

青年局長張以理表示，「戶政背板改造計畫」透過跨部門協作，青年局與民政局攜手打造全台最美戶政婚禮打卡牆，將高雄20處行政區域特色浪漫呈現，如岡山愛情羊肉爐、旗山旗香冰果室、大寮寮不亭等地域主題的結合，深受情侶及準新人喜愛。

據民政局統計，自8月1日開放以來，短短一個月時間便吸引超過1000對新人登記結婚，登記人數飆升近3倍之多，總體成長幅度創下今年度新高。

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青年局指出，左營戶政事務所第二辦公處為鼓勵民眾多利用公共資源，特別開放假日預約登記服務，詢問電話及報名非常踴躍，今年雙十連假還有3對來自北部的新人特地提出申請。

其中包含來自桃園的馮先生與來自台中的張小姐，2人愛情長跑10年，情投意合決定共結連理；來自台北及新北的林先生、陳小姐，則是一對熱愛運動的情侶，相戀6年的他們，無意間在網路社團看到高雄改造結婚背板的分享，覺得富含創意、十分有趣，決定在國慶連假，特地南下到左營戶政事務所辦理登記。（編輯：黃世雅）1111017