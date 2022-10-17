主持緊急應變會議 鄭文燦：高度警戒並協助復原

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桃園市長鄭文燦（中）17日前往復興區公所主持尼莎颱風災害緊急應變會議，他在會中感謝市府團隊在最短時間進行道路搶修及封閉管制工作，後續將協助災後復原工作，並以專案預算全力支持。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦今天前往復興區公所主持尼莎颱風災害緊急應變會議，他在會中指示各單位持續保持高度警戒，若有任何道路災害應隨時通報掌握並搶修，並提醒用路人注意安全。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，尼莎颱風帶來強勁雨勢，在桃園市主要集中在復興區後山地區，導致三光里、華陵里有三條道路出現落石、崩塌情形，其中復華道路7處崩塌落石路段已搶修完成。

另外，桃113線（玉峰道路）部分路段目前仍管制封閉中，須搶通路段約2公里，目前由養工處持續搶修，居民可改由三光大橋進出，後續經評估安全無虞後才會開放通行；光華道路昨天因落石崩塌封閉道路，上午已開放通行。

鄭文燦也在會議中致電三光里及華陵里長了解災情狀況，關心光華道路搶通恢復通行後實際運作情形，以及桃113線（玉峰道路）管制封閉情形。另外，針對北橫公路49.8k土石崩落，導致下巴陵簡易自來水系統受損問題，也指示原民局專案處理，確保居民用水權益。

鄭文燦說，昨天部分土石流警戒區保全戶居民，已經由各里長協助下山依親安置，包含華陵、羅浮及義盛里保全戶共計25人，等到土石流警戒解除後再協助居民返家以確保安全，感謝市府團隊在最短時間進行道路搶修及封閉管制工作，後續將協助災後復原工作，並以專案預算全力支持。

鄭文燦表示，隨著豪大雨警戒標準提高，城市的防災韌性也要提高，已經請水務局針對都會區區域排水提高防洪等級；山區部分則針對道路鋪面工程，加強排水及邊坡整治工作。

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此外，由於尼莎颱風帶來驚人雨勢，由林務局所轄管的國有林班地出現崩塌現象，後續市府將協同林務局完善林班地崩塌源的整治工作。

鄭文燦指出，依照中央氣象局雨量預報，桃園市上午8時至晚間8時降雨量約為100毫米，晚間大致雨量趨緩，但復興山區仍有機會發生局部大雨或豪雨，提醒用路人注意安全並請各單位持續保持高度警戒，若有任何道路災害應隨時通報、掌握並搶修。（編輯：張銘坤）1111017