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宜蘭縣代理縣長：下大雨 七賢村淹水是常態

2022/10/17 14:21
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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭昨天強降雨七賢村淹水一片汪洋，代理縣長林建榮今天說，打電話給村長，對方提到不是沒關水門，淹水是常態，過去下大雨蘭陽溪水位若較高就會淹水，建議設抽水站一勞永逸。

宜蘭縣長林姿妙請假全力拚連任，縣長職務由宜蘭縣副縣長林建榮代理，縣議員吳宏謀上午在施政總質詢，詢問林建榮員山鄉七賢地區為何會淹水。

林建榮答詢說，七賢地區昨天淹水，他有打電話給七賢村長高明芳，對方提到不是沒關水門，淹水是常態，過去下大雨蘭陽溪水位若較高就會淹水，其中只有2戶因為有地下室會進水，一般來說沒有損害，建議比照低窪地區設抽水站才能一勞永逸，他會請縣府水利資源處長李岳儒找時間會同村長前往瞭解，討論如何改善。

吳宏謀說，七賢地區「本來下雨就會淹水」說法，讓他覺得奇怪，縣府編列新台幣530萬元預算設抽水機房，7月就完工，為何至今未啟動抽水，7月就做好為何不試抽，設機房是看漂亮的嗎。

李岳儒指出，閘門是經濟部水利署第1河川局管轄，溪洲排水則是水利會管的，機房是供1河局放移動式抽水機，目前正在上網招標中，並不是做好了，這件事是縣府主動跳下來做，縣長林姿妙也曾到現場瞭解，「就是因為他們不做，我們才跳下來做」，救災是全縣一起來，1河局也有將抽水機運出使用。

李岳儒向中央社記者表示，浮洲橋旁已有1河局用來放置移動式抽水機的平台，不會因為機房未完成就無法抽水，這是2件事。

議員張秋明批評縣府，宜蘭昨天淹水，他在一週前就警示過，大家都「馬馬虎虎」，另外，清水大閘門在西元2018年底就核准，至今發包出去了嗎。

縣府秘書長林茂盛說，到目前為止是第5次流標，5次流標花了近2年時間，縣府有檢討也與行政院公共工程委員會討論。（編輯：方沛清）1111017

李岳儒
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