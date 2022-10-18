雲林歷史建物石榴火車站 啟動周邊景點營造

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（中央社記者蔡智明雲林縣18日電）石榴火車站為雲林歷史建物2015年整修完成，車站周邊環境景觀設施未臻完備、照明不足，交通部觀光局今年補助532萬辦理改善，近期開工預計明年2月完工，雲林將增添一處優質景點。

斗六石榴地區早期為鐵道道碴石採石產業的重要區域，道碴石台語稱為「石榴」，石榴火車站就依此命名，是台灣現存17座木造車站之一，為鐵道迷大力推薦的秘境車站。

雲林縣城鄉發展處長林長造今天告訴中央社記者，石榴車站本體、石榴解說服務站（原車站宿舍），均是雲林縣歷史建物，並於2015年整修完成。

林長造說，車站周邊環境景觀及入口解說指引設施等配套措施未臻完備，讓車站不易凸顯特色，曾被遠見雜誌評為最療癒車站之一，仍無法發揮觀光效益。

因此，縣府今年向觀光局提「斗六石榴火車站周邊觀光遊憩景點營造計畫」申請補助，獲核定計畫總經費新台幣800萬元（中央補助532萬元，縣府自籌268萬元 ）辦理改善，並於9月16日完成工程發包及訂約，近期開工。

林長造指出，工程主要改善石榴火車站廣場鋪面及照明設備，並增加導覽、休憩、景觀設施及植栽，工期共計120日曆天，預計明年2月底前完工。

林長造表示，昨天下午縣府在石榴火車站前舉辦施工前說明會，讓地方鄉親了解日後工程施作內容及期程，縣府會參酌、採納各方意見，讓工程能更符合地方鄉親的需求。（編輯：黃世雅）1111018