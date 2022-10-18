台南都會區北外環道路 預定116年底完工通車
2022/10/18 17:36（10/19 11:55 更新）
（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市政府建構南科往來市區快速道路，鏈結台南都會生活圈，積極推動「台南都會區北外環道路新建工程」，路線全長約13.5公里，總工程費新台幣226億元，預定116年底完工通車。
台南市政府今天發布新聞稿指出，「台南都會區北外環道路新建工程」設計9處上下匝道，分4期開闢，涵蓋範圍包括新化區、新市區、永康區、安南區、北區、中西區及安平區等行政區。
市府工務局指出，北外環道路是台南市第一條快速道路系統，建立全市1小時生活圈，讓市區核心周邊交通網絡更完善；完工後市區台17線大港觀海橋至南科新港社大道原行車時間30分鐘，將可縮短至15分鐘，有效改善南部科學園區對外交通服務水準。
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此外，北外環道路與國道1號交會處里程317k+600將增設北外環交流道，以提升安平區、安南區、中西區、北區及永康區等地區快速進出國道1號便利性，紓解永康交流道壅塞及聯絡道台1線交通負荷，高速公路局預定民國111年11月底上網招標，115年底完工。
工務局表示，因應現代化都市快速發展，人口密集蛋黃區需要便捷交通網絡，北外環道路就是市區快速道路，其中1期已開通，3期今天開通，2期及4期分別在施工及細部設計中。（編輯：陳仁華）1111018
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