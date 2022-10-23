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汐止工建路下陷 新北：連夜搶修低壓灌漿

2022/10/23 12:04
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（中央社記者王鴻國新北23日電）汐止工建路因連日大雨沖刷，路面下方有土石流失，造成路面下陷，為維護用路安全，水利局今天表示，已連夜調度人員機具進行路面搶修。目前先採低壓灌漿，以穩定地盤。

水利局新聞稿表示，汐止工建路下方設有污水特四幹線，收集汐止地區污水，於103年間曾遭建商基樁打破，因特四幹線管徑1.8公尺且位於道路下方15公尺，並持續通水使用中，需設置替代管線後方能進行修復，故當時由台北市衛工處先行於管線上方灌漿補強，並進行新設繞流管建置工程。

水利局表示，原特四幹線正由北市衛工處辦理修繕工程，計畫新設管徑1.2公尺繞流管導水後，再辦理原特四幹線管線修復。修繕工程繞流管尚約剩7公尺才能接通，預計11月14日工程完成。

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本次工建路下陷位置臨近特四幹線遭打破點，初步研判可能與此相關，為避免持續下陷，水利局連夜成立指揮所辦理道路下陷處搶修工作，俟特四幹線繞流管工程完工後，將進行原特四幹線檢修工程。

水利局表示，工建路下陷，已連夜成立指揮所，暫時封閉同興路與樟樹二路進入工建路路口進行搶修，並調度機具材料至現場，目前已開挖下陷處，並開始低壓灌漿中。（編輯：張銘坤）1111023

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