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改善高雄右昌地區淹水問題 廣昌排水滯洪池動工

2022/10/23 13:29
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）為解決高雄市楠梓區右昌地區積淹水問題，市府闢建廣昌排水滯洪池，今天動土。高雄市長陳其邁說，滯洪池可有效解決低窪地區在雨量超標下易積淹水問題，盼在明年12月底前完工啟用。

陳其邁今天主持楠梓區廣昌排水滯洪池工程動土典禮，他說，廣昌滯洪池正式動工，可有效解決附近低窪地區在雨量超過防洪標準下，易積淹水的問題。台積電也在楠梓投資，未來周邊人口將增加，解決積淹水問題迫在眉睫。

陳其邁感謝立委劉世芳等人協助向經濟部水利署爭取補助款新台幣9000萬元，也感謝國防部無償提供土地，讓工程得以順利推動，並盼滯洪池能在明年12月底順利完工啟用。

高雄市水利局表示，右昌地區由於地勢局部低窪、近年受極端氣候及後勁溪外水位頂托影響，造成內水無法外排，導致右昌地區一帶易積淹水。

為改善積淹水問題，水利局規畫於廣昌排水西側的都市計畫公園用地設置滯洪池，蓄水面積約5.5公頃，最大滯洪量可達9.7萬立方公尺。

水利局說明，滯洪池完工後，若遇豪大雨，可分擔德民路雨水下水道系統及廣昌排水排洪量，提升右昌地區福昌、盛昌、久昌、泰昌、廣昌、建昌、大昌里等7里防洪保護標準。（編輯：黃世雅）1111023

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