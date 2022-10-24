台南副議長補選 民進黨團缺席兩度流會

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台南市議會24日召開臨時會辦理副議長補選，但2度因出席人數不足流會，議長郭信良（前）於第2度宣布流會後暫時離開議場。中央社記者楊思瑞攝 111年10月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市議會今天辦理副議長補選，國民黨團預定推出李文俊參選，民進黨團在辦公室閉門開會，原定上午10時召開的臨時會因出席人數不足2次流會，將於12時召開第3次會議。

原台南市議會副議長林炳利因病過世，雖然這屆議員任期只到12月24日，但依法仍需辦理補選，台南市議會原定今天上午10時召開臨時會辦理補選，國民黨團與民進黨團都發布甲級動員，黨團成員一早就到黨團辦公室開會，最後民進黨團成員集體缺席臨時會。

主持臨時會的議長郭信良在10時宣布，因只有8人簽到出席，出席人數不到一半，臨時會流會，下一次會議時間定於今天上午11時舉行。但11時第2次開會時，仍只有20人出席，郭信良宣布第3次會議於12時舉行。

台南市議會指出，議長、副議長選舉或補選，應有議員總額過半數出席，若出席人數不足，應訂出下次會議時間，第2次會議仍應有過半數出席才能進行；若第2次會議出席人數依然不足，應再訂下次選舉時間，第3次會議只需超過議員總額1/3席次出席就能成會。

台南市議會指出，進入投票程序後，首次投票以得票達出席總數過半數者當選，選舉結果無人當選時，應立即進行第2次投票，以得票數較多者當選。

台南市議會現有55席議員，過半數為28席，超過1/3為19席，民進黨團雖預估黨籍加上友好的無黨籍席次，可掌握實質過半，集體缺席可使第1、第2次會議都開不成，但國民黨擁有15席，只要爭取4人出席第3次會議就可開始投票。

民進黨團成員至上午11時仍在黨團辦公室進行閉門會議，尚未宣布因應作法。（編輯：謝雅竹）1111024