再譜城市外交新篇章 台南和美國紐奧良市締姐妹市

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市長黃偉哲和美國紐奧良市長肯崔今天透過視訊會面，兩市正式締結為姐妹市。這是台南繼去年日本京都後，再度和國際知名大城締盟，也為台南城市外交再譜新篇章。

台南市政府今天宣布，在美國在台協會（AIT）高雄分處長黃東偉、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、外交部北美司總領事張詩瑞及國立成功大學副校長李俊璋等人線上共同見證下，黃偉哲和美國紐奧良市（City of New Orleans）市長肯崔（Mayor LaToya Cantrell）會面，代表兩市簽署締結為姐妹市。

黃偉哲指出，他去年11月和肯崔視訊會談後，雙方達成締結「姊妹市」（Sister City）的共識，兩市將著重教育、文化和觀光交流，尤其台美夥伴關係越來越穩固，此次締盟對台南意義非凡，也是台美友好精神的實踐。

黃偉哲說，台南積極尋求國際教育合作夥伴，成功大學和位於紐奧良的路易斯安那澤維爾大學（Xavier University of Louisiana）今天也締結為姐妹校，顯示台南和紐奧良市以教育合作為契機，逐步落實各項合作願景。

黃偉哲表示，紐奧良市以爵士音樂和「狂歡節」（Mardi Gras）等享譽國際，台南市2024年也將迎來「台南400年」系列活動，他邀請肯崔率團共襄盛舉，期盼雙方情誼長久恆存。

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台南市政府發布新聞稿引述肯崔的話說，紐奧良市2019年曾參與慶祝「台灣關係法」40週年紀念活動，和台灣友好互動；今天兩市締盟、及澤維爾大學、成大簽署合作協議，更延續美台長期友好情誼；她期待隨著雙方持續探索各種合作交流的可能性。

紐奧良市位於美國路易斯安那州，歷史悠久，文化薈萃，保留許多法國、西班牙及非裔移民的元素，紐奧良也是爵士樂發源地，爵士樂之父路易斯阿姆斯壯（Louis Armstrong）等名家出身紐奧良市，每年「狂歡節」更吸引全球遊客。（編輯：黃世雅）1111025