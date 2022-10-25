高市府開源節流有成 陳其邁勉團隊持續健全財政

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市政府今天下午召開市政會議，市長陳其邁期勉市府團隊朝「促參達千億」、「營利事業銷售額突破6兆」、「111年0舉借」及「減債百億」目標邁進，一起為高雄市健全財政盡一份心力。

高雄市政府今天下午召開市政會議，由財政局報告市府團隊上任至今的財政績效，陳其邁肯定市府團隊努力，並期勉朝「促參達千億」、「營利事業銷售額突破6兆」、「111年0舉借」及「減債百億」目標邁進。

財政局長陳勇勝報告指出，市府團隊在陳其邁2年拚4年帶領下，不斷透過開源節流來健全財政，交出多項六都第一成績單，包括今年上半年財政部認列促參金額新台幣620億元，居全國第一，較109年上任前4.76億元，成長130倍。

陳勇勝表示，市府團隊招商有成，帶動營利事業銷售額增加，高雄市110年營利事業銷售額由4.5兆突破為5.57兆，成長率23%；工資率成長8.63%，也都是六都第一。

此外，自有財源持續增加，今年1到9月國稅、地方稅收2592億元，首次超越新北市，較去年同期成長36.85%；營所稅及綜所稅成長率達140%及86%。未來透過中央統籌分配稅分配機制，提高自有財源，充裕市政建設所需資金。

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陳勇勝並指，陳其邁上任後，發行公債節省利息效益4.11億元，更率先六都通過乙類公債發行條例，持續節省利息支出。為落實居住正義政策，今年推動囤房稅稅收，全數稅收作為青年弱勢住宅租金補貼，約有1萬戶家庭受惠。

高市府表示，陳其邁帶領市府團隊嚴守財政紀律、落實開源節流，不僅去年達成「0舉借」目標，決算收支賸餘0.28億元，上任2年來，更已減債70億元，財政日趨健全。（編輯：謝雅竹）1111025