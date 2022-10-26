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高雄長者換居首例 原屋出租遷入電梯社宅

2022/10/26 13:25（10/26 14:36 更新）
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高雄市政府8月啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，協助65歲以上長者及身障市民換居有電梯的社會住宅，26日完成高雄市首例長者換居簽約入住。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月26日
高雄市政府8月啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，協助65歲以上長者及身障市民換居有電梯的社會住宅，26日完成高雄市首例長者換居簽約入住。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）因應長者居住環境限制，高市府8月啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，協助65歲以上長者及身障市民換居有電梯的社會住宅，並在今天完成高雄市首例長者換居簽約入住。

首位成功換居的68歲黃先生，原本住在屋齡30年無電梯公寓4樓，因黃太太長期臥床，行動位移需使用電動床及輪椅，出入困難重重；且因健康因素，常需外出就醫，出門一趟勞師動眾，孩子也因就業或家庭因素難以及時協助。

在長期照顧負荷下，年邁的黃先生健康狀態也不佳，夫婦兩人對於進出家門須面對層層樓梯的阻礙，深感苦惱無奈。得知市府換居計畫後，經與家人討論及實際參觀換居的住所鳳山建國新城社宅後，立即提出申請。

高雄市都發局今天新聞稿表示，市府委託包租代管業者審查黃先生原居住的老舊公寓後，進行簡單修繕整理並辦理媒合轉租，以獲得租金收益，減輕換居社宅的經濟壓力，終於在今天完成簽約入住。

都發局長吳文彥說，長者換居標的共6戶，位於鳳山區建國路2段的建國新城為電梯大樓，公共設施完善，房型均3房2廳2衛，每戶室內空間含陽台約27坪，附家具家電，每月租金新台幣8600元，含管理費600元，水電瓦斯費自付。

不過因要離開熟悉住家，需花時間思考及與家人溝通，都發局表示，換居計畫將持續受理申請至民國112年1月31日，並採隨到隨辦方式辦理，讓有換居需求的市民有足夠時間思考評估。

都發局表示，長者換居的申請條件，申請人或家庭成員為65歲以上長者或為第7類身心障礙者，全戶人口在高雄市合計僅持有1戶住宅，且屋齡達15年，並位於2樓以上無電梯合法建物，家庭年所得低於當年度50%分位點，平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍等條件，即可提出申請。

申請人原持有住宅則轉作社會住宅，由市府委託的社宅包租代管業者審查物件並媒合轉租，原屋主可獲得租金收益、每年最高1萬元的修繕補助及稅賦減免等優惠。（編輯：孫承武）1111026

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