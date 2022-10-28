帶丈夫人形立牌搭捷運出遊 華山基金會助圓夢

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華山基金會28日帶偏鄉長輩體驗搭乘台中捷運，其中已3年未出門的「賀阿嬤」（左）特別帶著已故丈夫的人形立牌出遊圓夢。（華山基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）華山基金會今天帶偏鄉長輩首次體驗搭乘台中捷運，其中已3年未出門的「賀阿嬤」，帶著過世丈夫的人形立牌出遊圓夢，一路上她不斷向丈夫的人形立牌介紹景點，鶼鰈情深畫面令人動容。

華山基金會台中區市站長江月美今天告訴中央社記者，家住台中市石岡區的68歲賀阿嬤，自從3年前丈夫肺癌離世後便不再出門，常常獨自看著照片，回憶過去與丈夫騎機車外出、遊山玩水的時光，阿嬤曾期盼丈夫痊癒後兩人再一起外出遊玩，但經過漫長治療後，心願仍無法實現。

華山基金會石岡天使站長在得知賀阿嬤的狀況後，決定籌辦「捷運祈福之旅」，邀約偏鄉獨居長輩首次體驗搭乘捷運，今天帶著台中市和平、東勢與新社區的16名獨居長輩，前往搭乘台中捷運。

賀阿嬤一早就跟其他長輩到石岡天使站集合，並帶著丈夫人形立牌與興奮的心情，輕撫著人形立牌說「老欸！咱欲坐捷運去七逃喔」，一行人搭乘車輛後在台中捷運綠線舊社站出發，一路上賀阿嬤不斷向丈夫的人形立牌介紹景點，鶼鰈情深畫面令人動容。

一行人在捷運水安宮站下車，台中捷運公司也派員為長輩介紹導覽捷運車站，接著長輩前往水安宮參拜祈福，廟方還特別準備平安符贈送長輩給予祝福，參拜後一行人再繼續搭乘捷運前往高鐵台中站參訪，最後再搭捷運返回舊社站結束行程。

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一路上賀阿嬤都緊握著丈夫的人形立牌，連其他社工想幫忙拿都不願意放手，賀阿嬤說，這個人形立牌就感覺好像他真的在身邊，立牌她要好好保存，有機會出門玩一定要再帶著一起出來。

江月美表示，華山基金會正發起2023年常年服務暨第20屆「愛老人 愛團圓」公益計畫，希望串聯社會大眾力量，於農曆春節前幫助失能、失依、失智長輩，讓他們溫暖過好年，詳細資訊可上華山基金會網站查詢。（編輯：謝雅竹）1111028

華山基金會28日舉辦「捷運祈福之旅」，帶著台中市和平、東勢與新社區16名獨居長輩體驗搭乘台中捷運，並到水安宮參拜祈福，廟方還特別準備平安符贈送長輩。（華山基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月28日

華山基金會28日舉辦「捷運祈福之旅」，帶領台中市和平、東勢與新社區16名獨居長輩前往搭乘體驗台中捷運，眾人並在月台上開心合影留念。（華山基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月28日