林秉宥指新北處理垃圾擺爛疑涉貪 環保局：皆合法

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民進黨新北市議員參選人林秉宥助理日前在清潔隊內部直擊，有外觀沒貼環保署標章的車輛將不明物體直接倒至垃圾車內，質疑恐是用公家垃圾車與資源處理私人垃圾。新北市環保局1日回應指出，車輛是傳統市場以專車載果皮與菜葉等廚餘給清潔隊，完全合法。（林秉宥提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月1日

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（中央社記者高華謙新北1日電）新北市議員參選人林秉宥今天說，新北市府處理廢棄物政策擺爛，還疑似接受私人貨車裝載不明物體倒入垃圾車涉貪瀆；環保局說，車輛是載果皮與菜葉等廚餘給清潔隊，完全合法。

新北市議員陳文治與參選人林秉宥今天召開記者會表示，近期不斷接到來自市場攤商、小吃店及餐館業者的陳情，表示清潔隊不收事業廢棄物，他們每天都只能偷偷將垃圾裝袋丟到垃圾車，深怕會因為違法傾倒被開罰。

林秉宥說，新莊區內不同市場竟有不同規矩，例如甲市場清運完全沒問題，乙市場有的攤位能丟、有的不能丟，丙市場則全都不能丟，質疑新北市政府到底是依什麼標準收取廢棄物。

林秉宥拿出助理到清潔隊內部拍的照片，指在現場目擊一台台外觀沒貼環保署標章的車子中取出多個塑膠籃後，並將籃中的不明物體直接傾倒至垃圾車內。質疑這可能是用公家垃圾車與資源處理私人垃圾，恐有公器私用的貪瀆嫌疑。

陳文治表示，新北市2018年就存在廢棄物處理量能不足問題，經過4年愈趨嚴重，依數據來看，新北市各焚化廠一天可處理2500噸垃圾，優先處理家戶產生的1900噸後，還剩600噸處理量，但從今年10月起僅給廢棄物清除業者50噸，相較新北每天900噸事業廢棄物產量，根本不夠。

陳文治表示，按環保局最新政策，「新北市焚化廠優先處理家戶垃圾與民生垃圾，餘裕量協助處理事業廢棄物」，事實上民生垃圾尚未完全由市府處理，中小企業每天產生的垃圾量根本無處去。但市長侯友宜卻不作為，不向隔壁仍有餘量的台北市尋求協助。

林秉宥說，垃圾處理是特許行業，需要市府核可才可經營。新北市要發展，需要建構完善法規與配套措施才能吸引廠商進駐，新北卻連最基本垃圾都無法處理，如何對企業招商。

新北市政府環保局發布新聞稿表示，影片中車輛載的物品並非垃圾，而是傳統市場以專車載運果皮、菜葉等廚餘交付清潔隊，後續清潔隊將再以垃圾壓縮車轉運進行堆肥再利用，而不是進焚化廠焚燒處理，完全符合廢棄物清理法與收運規定。

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環保局表示，林秉宥未探究事實真相，不分青紅皂白地汙衊、抹黑清潔隊員清譽，嚴重打擊士氣，清潔隊員對這種不實指控群情憤慨，怒嗆應出來道歉。

環保局另外說明，新北市3座垃圾焚化廠設置目的為處理家戶產生一般垃圾，目前家戶、社區及市場等民生垃圾處理無虞，且每日600噸的餘裕量全數提供清除業者清運新北市境內民生垃圾與一般事業廢棄物，並非林秉宥所稱只有50噸。（編輯：李錫璋）1111101