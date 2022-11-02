拒絕容積大放送 建築界抗議柯文哲卸任前強推TOD

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備受爭議的捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）案有可能捲土重來，多個建築團體及學界代表2日齊聚台北市政府大樓前舉行記者會，高舉「立刻停止重大爭議TOD」等標語，就目前TOD政策造成的各種問題提出說明。中央社記者謝佳璋攝 111年11月2日

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）備受爭議的捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向）開發案有可能捲土重來，今天包括多個建築團體及學界代表齊聚台北市政府大樓前舉行記者會，高舉「拒絕容積大放送」、「立刻停止重大爭議TOD」標語，呼籲台北市長參選人們正視此議題。

現場包括OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、中華民國都市設計學會理事長梁豫章、中華民國景觀學會執行長許晉誌、台灣女建築家學會理事長林家如、台灣現代建築學會理事王俊雄、建築改革社理事高百慶等團體代表參加，活動並有超過十多個團體及學界代表及上百名民眾聯署表達抗議。

活動訴求呼籲市長參選人們公開承諾，當選後責成都發局重新檢討「修訂台北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案」，提出真正有助城市永續發展與居住正義的TOD政策。

記者會主持人、台灣女建築家學會理事長林家如表示，TOD（Transti-Oreinted-Development）是大眾運輸導向發展的政策，指的是結合大運量交通運輸，進行強度集聚、使用多樣、空間複合、步行/自行車換乘為主的發展模式，在歐、美、日等地累積許多案例及經驗。

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林家如說，這個政策並沒有錯，但台北市幾個TOD案，如由台北市政府公部門主導的劍潭捷運站案，位在高度環境敏感的圓山周遭，在一個一邊是山、一邊是城市的夾縫中，要蓋比劍潭山還高的18層樓高的建物，勢必會對周邊環境及市民生活產生極大影響。

林家如表示，建築界關心此事的朋友們提出3大訴求，包括拒絕以開發之名行破壞之實的假TOD政策，北市府應立刻停止重大爭議TOD開發案，以及期盼市長參選人們公開承諾選後重新檢討修正TOD案。也希望各界重視這個議題，不要讓錯誤的都市計畫政策，犧牲市民的公共利益。（編輯：張芷瑄）1111102

備受爭議的捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）案有可能捲土重來，多個建築團體及學界代表2日齊聚台北市政府大樓前舉行記者會，高舉「立刻停止重大爭議TOD」等標語，就目前TOD政策造成的各種問題提出說明。中央社記者謝佳璋攝 111年11月2日