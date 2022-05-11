議員指TOD計畫引疑慮 北市都發局：修正後更多選擇

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（中央社記者劉建邦台北11日電）北市議員許淑華指出，北市推動TOD計畫3年沒申請案，修正後提繳代金免審議引疑慮。北市都發局今天表示，過去計畫就有繳代金免審議，修正後計畫案盼提供申請單位更多選擇。

民進黨籍台北市議員許淑華發布新聞資料指出，台北市政府先前推動TOD（大眾運輸導向發展）計畫，盼促進捷運站附近都市更新案，調資料發現，此計畫公告施行3年，卻沒業者申請，北市今年修正、調整部分條件，盼提高申請意願。

許淑華說，接獲陳情，北市府修正TOD計畫案，內容疑便宜行事且放寬原回饋公益性設施空間條件，例如獎勵項目免審議，可由申請者決定捐土地或繳代金，是變相鼓勵繳代金換容積，恐喪失公益回饋及圖利嫌疑，要求檢討。

北市都市發展局綜合企劃科長謝孝昆今天接受媒體訪問回應，北市大眾運輸導向發展計畫案已在民國108年公告，當時內容提到申請單位可回饋公益性設施空間或繳代金，今年雖有修正計畫案內容，但相關內容未改。

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他說，至於計畫案公告後卻都沒申請案，可能是因要求基地規模大及土地整合不易，提高申請難度，此外，審議TOD案僅經由北市府內小組流程，不用經都審或都委會程序。

他指出，因TOD案至今沒申請案，經開會討論，決定滾動式檢討，今年修正計畫案部分內容，除成立單一窗口簡化申請流程，新增3項獎勵項目，包含移設捷運出入口、留設人行道、自行車停放空間，盼增加業者申請意願及提供更多選舉，也能符合TOD發展目標，預計5月底發布；至於外界建議會找公會討論、評估。（編輯：張銘坤）1110511