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新竹縣閱讀喜閱節開跑 展出立體書、觸摸書

2022/11/2 17:30（11/2 17:46 更新）
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111年新竹縣台灣閱讀節「超享讀遊樂園」5日將登場，2日舉辦活動記者會，縣長楊文科（中）等人出席，歡迎家長帶著孩子參與同樂。中央社記者郭宣彣攝 111年11月2日
111年新竹縣台灣閱讀節「超享讀遊樂園」5日將登場，2日舉辦活動記者會，縣長楊文科（中）等人出席，歡迎家長帶著孩子參與同樂。中央社記者郭宣彣攝 111年11月2日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣政府5日起舉辦閱讀暨喜閱節，文化局長李安妤表示，結合縣內13鄉鎮14所公共圖書館，以「超享讀遊樂園」為主題，展出立體書、觸摸書等，豐富民眾閱讀。

新竹縣政府今天為新竹縣閱讀節活動辦記者會宣傳，新竹縣長楊文科、文化局長李安妤、新竹縣議員吳旭智等人出席，為活動暖身。

楊文科致詞表示，縣府第一次把文化局的閱讀節，和教育局的喜閱節合併，以嘉年華的形式舉辦，讓系列活動更精彩，邀請家長帶孩子同樂。

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李安妤接受媒體聯訪表示，今年的閱讀暨喜閱節活動，以「超享讀遊樂園」為主題，從11月5日至12月10日，結合縣內13鄉鎮14所公共圖書館，只需在各館取得集章摺頁，欣賞主題書展、參與各項活動及借閱滿30本書，可參與集章兌換限量文創好禮活動。

李安妤說，今年更展出立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園，帶領讀者來一場感官探索之旅，玩出無限潛能，搭配主題書展，也有多場講座及音樂饗宴。（編輯：李錫璋）1111102

李安妤
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