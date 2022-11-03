台南道路工程廠商損2戶民宅 市府協調修繕賠償

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台南市政府辦理永康區大灣交流道南下往復興路路口增設右轉車道工程，造成2戶民房損壞，目前已將房屋危險部分拆除並加固擋土牆。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府辦理「永康區大灣交流道南下往復興路口增設右轉車道工程」，因承攬廠商施工不當造成2戶民房損壞，目前已將房屋危險部分拆除並以鋼軌樁加固，市府協調屋主廠商修繕賠償。

市府工務局辦理永康區大灣交流道南下往復興路口增設右轉車道工程，10月22日疑因承攬廠商施工不慎，造成緊鄰民宅路基流失受損嚴重，當天一名女性住戶倉惶逃出屋外。

工務局今天發布新聞稿指出，市府在事發後要求施工廠商盡速完成擋土施設，避免造成更大災害，經施工廠商連日搶工，已於10月28日完成鋼軌樁打設，並於當天下午將房屋危險部分拆除完成。

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工務局表示，這次受影響房屋有2戶，其中面東戶房屋外牆依目視已嚴重損壞，並涉及結構安全，且有坍塌可能性，經協調屋主同意後，決定先加強屋頂支撐，並將與外牆相連接結構物截斷後把外牆拆除，避免二次災害發生，後續將持續搶修擋土牆，以維道路安全。

工務局指出，另一戶經目視檢查，為內牆及地板龜裂，無立即性危險，將委由台南市土木技師公會協助鑑定估價，房屋修復及損害賠償部分，工務局將極積協調屋主及施工廠商達成和解，早日完成修繕，並要求道路工程如質如期完工，解決交通壅塞問題。（編輯：陳仁華）1111103