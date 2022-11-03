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小琉球保育區巡守隊成立 防民眾見脫或濫捕行為

2022/11/3 15:27（11/3 16:06 更新）
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為維護海洋資源，屏東縣政府結合在地社區，以公開招募方式成立「琉球保育區巡守隊」，3日在杉福漁港舉辦成立大會，屏東縣長潘孟安（前左）出席授旗。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月3日
為維護海洋資源，屏東縣政府結合在地社區，以公開招募方式成立「琉球保育區巡守隊」，3日在杉福漁港舉辦成立大會，屏東縣長潘孟安（前左）出席授旗。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東小琉球每年湧入百萬人次旅客，為維護當地海洋資源永續發展，屏東縣政府在海洋保育署支持下，成立琉球保育區巡守隊，若遇有脫序行為或濫捕，將可即刻勸阻或通報取締。

全球國際海洋保育意識抬頭，為維護海洋資源，屏東縣政府結合在地社區，以公開招募方式成立「琉球保育區巡守隊」，今天在杉福漁港舉辦成立大會。每名隊員均須透過訓練強化保育知識及巡守技巧，合格者以花瓶岩至杉福漁港海域為範圍進行巡守。

屏東縣長潘孟安在成立大會中致詞指出，小琉球四面環海，迴遊魚類豐富，蘊孕了豐饒的海洋資源，近年與漁會、地方團體溝通，達到凝聚社區共識，輔導成立在地巡守隊，宣揚海洋保育觀念，鼓勵更多居民加入海洋保育行列。

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潘孟安表示，成立在地巡守隊推廣海洋保育觀念外，更與海巡署合作建立快速聯擊通報管道，提高執法的效率和能量，未來將持續透過社區參與與地方連結，順利推動資源保育及復育等相關行動，讓小琉球海洋生態永續發展。

縣府更製作了保育宣導短片，挑選了6種常見的潮間帶生物，包括海兔、寄居蟹碟貝、有孔蟲、鹿角珊瑚、口鰓海膽等為主角，用可愛、幽默故事性短片宣導正確的保育觀念及管理規範，吸引年輕族群共鳴，會在交通船、遊客中心、潮間帶管理站等各場合播放宣導。（編輯：卞金峰）1111103

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