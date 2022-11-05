探索在地魅力 「前草創創生活節」打造玩樂空間

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「2022前草創創生活節」4日起在高雄市前鎮區草衙熱鬧展開，今年以「樂玩家」為主題，舉辦親子手創市集、科學實驗、食育活動及樂團演出等活動。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）「前草創創生活節」在前鎮區草衙熱鬧展開，以「樂玩家」為主題，舉辦親子手創市集、科學實驗、食育活動及樂團演出等活動，盼帶民眾探索在地，打造為歡迎所有人的玩樂空間。

高雄市政府經發局今天新聞稿指出，第3屆前草創創生活節自昨天展開一連3天的活動，今年仍聚焦在前鎮草衙一帶，包含第二公有市場、鎮南宮廟前廣場、興仁公園等地區舉辦，盼參與民眾探索這個充滿魅力的空間。

主辦單位中山大學社會實踐團隊表示，前鎮草衙宗教景觀豐富，區內各式廟宇代表民眾信仰中心，生活節為凸顯在地特色，昨日下午4時開幕活動選擇在地鎮南宮廟前廣場，邀請在地前立委郭玟成以其文史調查與個人趣味的講演特色說明宗教機與在地風土民情；隨後還有社區卡拉OK，居民輪番上台高歌享受在地年度盛事。

這屆生活節延續活動與在地市場連結性，今、明2天下午2時至8時再次於前鎮第二公有市場設置親子手創市集，以「親子X手創X體驗」為主題，邀親子共同到市場動手做出屬於自己的手創小物；還有「奇窯學堂&奇窯の家」設攤帶親子一起手作披薩；中山光電系也擺設闖關活動，讓小朋友在玩樂中學習光電知識。

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團隊介紹，今年活動重頭戲是在前草興仁公園舉辦水岸草地演唱會，為吸引喜愛樂團民眾注意到這個位於城市邊陲的獨特社區，邀請吳志寧、必順鄉村、拍謝少年、莊蕎嫣、風籟坊、孩子王、淺堤等表演者，希望能讓前草綻放出不一樣的光彩；現場還有食創展，由「前鎮二手貨」邀集在地店家展示自家好吃好玩的特色商品。

前鎮第二公有市場自治會會長林瑞和表示，去年起獲得市府經費改造工程，持續優化市場環境，非常感謝；前草創創生活節去年起把市場設計為活動一部分，共同協力帶動市場人潮、增加買氣，賦予市場新生命，讓市民及攤商都很有感。（編輯：郭諭儒）1111105