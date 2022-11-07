更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蔬果新式摺疊籃成效佳 陳吉仲：112年起擴大辦理

2022/11/7 17:08（11/7 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北農產運銷公司推動新式摺疊籃回收制度，取代一次性紙箱，農委會主委陳吉仲（右3）7日到西螺果菜批發市場推廣，宣布112年起擴大辦理。中央社記者姜宜菁攝 111年11月7日
台北農產運銷公司推動新式摺疊籃回收制度，取代一次性紙箱，農委會主委陳吉仲（右3）7日到西螺果菜批發市場推廣，宣布112年起擴大辦理。中央社記者姜宜菁攝 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）因應節能減碳趨勢及配合建構冷鏈物流，台北農產運銷公司推動新式摺疊籃回收制度，取代一次性紙箱，農委會主委陳吉仲今天到西螺果菜批發市場推廣，宣布明年起擴大辦理。

農糧署今天在雲林縣西螺果菜批發市場辦理「農業用新式包材『塑膠摺疊籃』」推廣說明會，陳吉仲和民進黨立委、雲林縣長參選人劉建國、二崙果菜生產合作社理事主席鍾錮鈿等人出席，台北農產運銷公司翁震炘說明新制度實施成果。

鍾錮鈿表示，紙箱現在一個超過新台幣25元，遇到雨天容易軟爛，夏季悶熱，蔬果耗損高，同時不便搬運，可是新式摺疊籃通風、排水性好，便於搬運，由於全程低溫冷藏送至台北拍賣，蔬菜的品質較紙箱包裝的優，相對的拍賣價格好。

陳吉仲說，新式摺疊籃在北農運作成功，二崙果菜生產合作社和二崙鄉農會已配合此政策，今天到全國最大的蔬菜產區說明，希望產地的生產合作社、西螺果菜市場也參與，才能讓好的政策落實。

陳吉仲指出，為推動全國各地實施新式摺疊籃取代紙箱，農委會有獎勵制度，農民只要花20元，比現在購買紙箱成本更低，相關回收系統建置的經費由農委會協助，全國即可以一體適用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉建國認為，政府正推行淨零排放，農業所產生的碳值得關注，政府要提出政策輔導農民，做到降低排放量，而新式摺疊籃取代紙箱是大躍進，也有助於淨零排放。

農委會指出，現在以葉菜類為試辦品項，相關制度未來規劃導入各式蔬果，並擴展至其他果菜市場，並將持續推動農產品全冷鏈及機械化供應體系，提高批發市場蔬果運銷效率，減少批發市場產生廢棄物及碳排放，以達環境永續的目標。（編輯：郭諭儒）1111107

陳吉仲
布局外銷日本 非疫點小果番茄示範溫室將擴大 農遊券4.0反應熱烈 陳吉仲：視市場反應調整
劉建國
雲林縣長參選人政見發表 聚焦青年與長照政策 劉建國批雲林幸福指數吊車尾 張麗善：盡心盡力改變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族