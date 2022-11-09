竹縣湖口高中遷校工程動土 預計2025年完成

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣立湖口高中校園空間不足，縣府投入遷校工程，今天舉行動土典禮，縣長楊文科出席表示，預計在2025年完成遷校，不僅解決空間不足，也增加6個班級量能及完善學習空間。

新竹縣政府今天在湖口王爺壟重劃區文中預定地舉辦動土典禮，楊文科致詞表示，新校區位於中正路二段與達生路口旁，總面積約4.28公頃，遷校案工程總經費由縣府投入新台幣9億5460萬元，新設普通教室24間、專科教室29間，規劃5棟建物。工期為960個日曆天。

湖口高中校長姜錢珠透過新聞稿表示，目前高中部18班、國中部43班，師生合計1827人。高中部有普通科、職業類科（商經類）、體育班（專長項目為田徑、跆拳道及射箭），新校區完成後，預計增加6個班級，相信未來整體課程更加多元發展，讓地方學子可以就近入學，減少通勤時間。

教育局長楊郡慈透過新聞稿表示，因應108課綱實施，提升高級中等教育學習環境品質，湖口高中遷校案歷經多年的努力，終於看到成果，期待以更優質的教育服務與品質造福新竹縣的學子。

新竹縣政府提供新聞資料指出，湖口高中校舍建築符合所有綠建築節能、減廢、生態、無障礙、健康等指標，此外，也設射箭場及運動場等空間，讓孩子多元使用。（編輯：謝雅竹）1111109