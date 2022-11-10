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中友百貨彰化店動工 預計114年興建完成

2022/11/10 14:32（11/10 14:51 更新）
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中友百貨彰化店10日舉行動工典禮，基地內停車場附屬公共設施將先拆除，彰化縣長王惠美（左7）、彰化市長林世賢（右7）都參加動土典禮，期盼工程順利。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年11月10日
中友百貨彰化店10日舉行動工典禮，基地內停車場附屬公共設施將先拆除，彰化縣長王惠美（左7）、彰化市長林世賢（右7）都參加動土典禮，期盼工程順利。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年11月10日
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）中友百貨彰化店今天舉行動工典禮，彰化店所在地的停車場附屬公共設施將先拆除，預計3年後完工；彰化縣長王惠美說，縣府會發揮效率協助業者，促進地方繁榮。

「彰化市第2停車場興建營運暨移轉案」今年4月完成簽約，由中友百貨旗下友聯國際取得綜合商場BOT經營權，準備興建中友百貨彰化店，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人今天出席動工典禮。

王惠美致詞時說，未來百貨公司啟用後，可提供彰化縣民優良的購物休閒環境，她要謝謝業者願意在百貨公司提供櫃位給彰化在地小農，展現彰化農業的實力，彰化市有百貨公司，鹿港鎮有五星級飯店，縣府也會用最高的行政效率協助業者，促進地方繁榮。

林世賢指出，工程興建期為3年，預計民國114年可以迎來彰化第一間百貨公司，業者最近也舉辦招商說明會，有意進駐的商家很多，未來民眾消費不用再往台中跑，讓消費留在彰化。

彰化市公所指出，業者將先拆除基地內原有第二停車場附屬的公共設施，緊接著整地及搭設施工圍籬，規劃興建地下2層、地上14層，樓地板面積達3萬坪的百貨商城。（編輯：謝雅竹）1111110

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