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新北烏來新地景藝術 福山部落大背簍11/19揭幕

2022/11/16 17:10（11/16 17:21 更新）
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新北市原民局邀請藝師徐暋盛在烏來區福山蝴蝶公園，創作大型地景藝術Kiri（泰雅背簍），預計19日開展，期待可成遊客打卡新亮點。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月16日
新北市原民局邀請藝師徐暋盛在烏來區福山蝴蝶公園，創作大型地景藝術Kiri（泰雅背簍），預計19日開展，期待可成遊客打卡新亮點。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月16日
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府原民局今天表示，邀藝師徐暋盛在烏來區福山蝴蝶公園，創作大型泰雅背簍地景藝術，將於19日開展成為遊客打卡景點。另外，烏來公所也開研習班，盼承傳泰雅籐編技藝。

市政府原住民族行政局長羅美菁（Wagi．Taro）今天在市政會議報告表示，結合黎明技術學院、莊敬高職老師帶領學生，認識泰雅藝術家Yukan Yulaw（尤幹．尤勞）、林銘鋒、劉大衛的創作，學習瞭解原民文化與工藝產業藝術人才。

羅美菁說，也透過策展行銷，讓新北原民策展者創作能量被看見，太魯閣族的藝術家高雪亮已陸續參與基隆城市博覽會、彰化王功漁火節、屏東落山風藝術季。

羅美菁說，文化地景結合地方產業，研發、生產、行銷特色商品。日前邀南投縣竹藝師徐暋盛，在德拉楠（福山部落）蝴蝶公園創作大型的地景藝術Kiri（泰雅背簍），19日將於大羅蘭溪彩虹橋旁開幕。大背簍融入自然永續概念，將為薪傳泰雅竹編文化努力。

烏來泰雅人文資深導覽員汪秀琴說，編織是泰雅族人重要的傳統手工藝，透過籐、竹、苧麻纖維等不同媒材，竹與籐常混合運用「編與織」的相互纏繞技法，編出獵人腰上掛的魚簍、頭上戴的籐帽、捕魚用的魚荃等日用品。

汪秀琴告訴中央社記者，Kiri（背簍）在泰雅族生活中，是婦女習慣使用的農耕置物籃，有別於男性打獵用的Tokan（揹籃）或網袋。看見Kiri如同看見婦女勤奮工作的樣子。

烏來區長周守信表示，今天專程邀台中市和平區的原住民工藝師Watan．Yumin（瓦旦．尤命/吳家丞）開辦籐編技藝承傳研習班，希望讓後人學習傳統泰雅文化、智慧及手工技藝。

周守信說，瓦旦．尤命除介紹Kiri及籐籃，也教大家透過「井字編」製作籐籃底部，以「六角編」製作籃身，利用環境現有的竹與籐，透過智慧巧思編織而成。（編輯：（編輯：李錫璋））1111116

新北市烏來區公所16日表示，泰雅族籐編技藝傳承研習班邀請原住民工藝師Watan．Yumin（吳家丞）（前右）指導編織技巧，盼傳承泰雅文化、智慧及手工技藝。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月16日
新北市烏來區公所16日表示，泰雅族籐編技藝傳承研習班邀請原住民工藝師Watan．Yumin（吳家丞）（前右）指導編織技巧，盼傳承泰雅文化、智慧及手工技藝。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月16日
111年度烏來區泰雅族籐編技藝傳承研習班16日開幕，原住民工藝師Watan．Yumin（吳家丞）（右）指導編織技巧。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月16日
111年度烏來區泰雅族籐編技藝傳承研習班16日開幕，原住民工藝師Watan．Yumin（吳家丞）（右）指導編織技巧。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月16日
新北市烏來區福山部落蝴蝶公園大型地景藝術Kiri（泰雅背簍）19日將正式揭幕，整體融入自然永續概念，盼為薪傳泰雅竹編文化努力。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月16日
新北市烏來區福山部落蝴蝶公園大型地景藝術Kiri（泰雅背簍）19日將正式揭幕，整體融入自然永續概念，盼為薪傳泰雅竹編文化努力。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月16日
新北市烏來區人文資深導覽員汪秀琴表示，編織是泰雅族人重要傳統手工藝，其中竹籐常以「編與織」相互纏繞技法，編出獵人腰上所掛魚簍、頭上所戴籐帽、捕魚用魚筌等日用品。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇傳真 111年11月16日
新北市烏來區人文資深導覽員汪秀琴表示，編織是泰雅族人重要傳統手工藝，其中竹籐常以「編與織」相互纏繞技法，編出獵人腰上所掛魚簍、頭上所戴籐帽、捕魚用魚筌等日用品。（汪秀琴提供）中央社記者黃旭昇傳真 111年11月16日
周守信
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