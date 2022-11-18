高雄銀行贊助200萬 培育優秀體育選手

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）培養體育人才，高雄市財政局今天表示，高雄銀行將提供新台幣200萬元贊助金給優秀選手，總計符合資格者59名，接獲通知後，檢具相關資料提出申請，即可獲贊助金2至5萬元不等。

高雄銀行今天首次召開「贊助運動競技審議委員會」，決議對亞奧（帕）運級別及大專校院以上、高中職以上選手提供贊助金200萬元，總計符合資格績優選手59人，日後接獲銀行通知，檢具相關資料提出申請，即可獲得贊助金。

高雄市政府財政局對中央社記者表示，贊助資格主要為亞奧（帕）運級別選手及大專校院以上、全國運動會前3名選手，高中職以上、全中運前3名選手，每人可獲2萬元到5萬元不等贊助金。

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財政局今天新聞稿表示，為促進運動產業發展，高雄銀行響應市長陳其邁推動的高市府「運動發展基金111年競技運動選手登峰計畫」，贊助培育高雄市優秀選手，這次贊助200萬元協助培訓選手，讓選手沒有後顧之憂。

財政局長陳勇勝表示，除了高雄銀行以實際行動贊助選手「獎助金」，另外也提供績優退役運動選手於退役後轉任高銀從業人員的「工作機會」，以保障選手的完整職涯發展。（編輯：孫承武）1111118