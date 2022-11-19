竹北國中辦垢圖工作坊 污垢牆面變藝術畫作

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新竹縣竹北國中日前舉辦「垢圖工作坊」，將學校的髒污牆面以鋼刷刷出圖畫線條，由藝術家帶領學生一起進行校園藝術創作，把藝術融入孩子的學習環境之中。（新竹縣議員吳旭智提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）合流藝術工作室到竹北國中辦理「垢圖工作坊」，將學校的髒污牆面，運用鋼刷刷出圖畫線條，也把藝術融入孩子的學習環境之中，營造校園藝術角落。

合流藝術工作室藝術家葉佩如向中央社記者表示，透過改造老舊牆面，先以線條等構圖後，再以鋼刷刷乾淨牆面，呈現出原有牆面顏色，讓牆面上的污垢與牆壁原色呈現對比，打造出「垢圖」藝術創作。

葉佩如說，期盼藉由「垢圖」，推動永續概念，帶領學生一起進行校園藝術創作，孩子能親自參與，也把藝術融入孩子學習環境之中。

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競選連任的新竹縣議員候選人吳旭智向中央社記者表示，日前於竹北國中舉辦「垢圖工作坊」，親自邀請藝術家與學生進行藝術創作，選擇了學校最髒的牆面，再以鋼刷在布滿塵垢牆上進行藝術創作，落實校園環境藝術美學。

吳旭智說，感謝竹北國中校長陳美君及家長會長吳洺維的支持與推動，讓環境藝術教育在竹北國中落地發展，同時，讓孩子在實作過程中，也行對環境與人文關懷的省思。（編輯：方沛清）1111119