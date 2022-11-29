苗栗縣農會農村社區小舖週年慶 12月消費滿額贈

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苗栗縣農會民國110年成立農村社區小舖，廣推3章1Q及產銷履歷，並為小農建構銷售平台，12月將推出週年慶行銷活動，鼓勵消費者選購經農會把關的農特產品。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣農會去年成立農村社區小舖，為小農建構銷售平台，頗獲消費者青睞，12月將推出週年慶行銷活動，消費滿新台幣200或500元，都可獲贈品，鼓勵消費者選購經農會把關食安的農特產品。

苗栗縣農會今天在苗栗縣政府大廳舉辦週年慶暨行銷記者會，縣農會「三巨頭」理事長陳怡樺、常務監事林輝樑及總幹事鍾金光率多名幹部出席，農委會農糧署北區分署長王安石、苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣議長鍾東錦等人也到場，共同行銷琳瑯滿目在地農特產。

陳怡樺表示，在農糧署及縣府支持下，縣農會去年成立農村社區小舖，不論是春節應景的福袋禮盒、便利的蔬菜箱或自有品牌柴燒白玉耳露，都甚受消費者青睞，這次週年慶推出滿額贈活動，12月間消費滿200元、500元可獲精美贈品，農遊券消費也列入滿額贈。

陳怡樺說，縣農會除推廣行銷苗栗在地農特產，也積極推動食農教育，增進親子關係達到寓教於樂，未來將持續努力，擦亮縣農會招牌。

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王安石表示，農委會102年起推動銷售平台、直銷站及農民市集，在於照顧小農與青農，提供暢通行銷管道，以差異性來強化競爭力，同時讓農會閒置空間充分運用，9年多來，全國陸續成立46處直銷站、64處農村社區小舖和15處農民市集，部分業績優異的小舖，年營業額上億，苗栗縣也有數千萬的佳績，消費力不容小覷。

鄧桂菊指出，縣農會的農村社區小舖廣推3章1Q及產銷履歷，集結了鄉鎮市農會豐富而多元的好物，讓民眾「買在地、食當季」；鍾東錦表示，有履歷可溯源的農特產品，才能讓消費者買得放心、吃得安心又健康，希望消費者支持在地的優質農特產，讓農村社區小舖業績蒸蒸日上，農友和農會員工都受惠，創造多贏局面。（編輯：張銘坤）1111129