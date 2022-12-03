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謝國樑小內閣名單 前立委林麗蟬將任綜發處長

2022/12/3 10:23（12/3 11:50 更新）
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基隆市長當選人謝國樑3日公布第3名「小內閣」人選，前立委、現任國民黨婦女部主任林麗蟬（圖）將接任基隆市政府綜合發展處長。（謝國樑提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月3日
基隆市長當選人謝國樑3日公布第3名「小內閣」人選，前立委、現任國民黨婦女部主任林麗蟬（圖）將接任基隆市政府綜合發展處長。（謝國樑提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月3日
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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆市長當選人謝國樑今天公布第3名市府「小內閣」人選，前立委、現任國民黨婦女部主任林麗蟬將接任基隆市政府綜合發展處長。

謝國樑透過新聞稿表示，林麗蟬長期關注婦女與新住民權益，曾任立委、高雄市政府新住民專案辦公室執行長，具有監督與行政相關經驗，還有服務精神與熱忱。

謝國樑指出，綜合發展處是市民與市府溝通的重要橋梁，如1999市民熱線、法制訴願、消費爭議調解，每一項都是解決民眾迫切需求的重要管道，相信未來在林麗蟬協助下，讓基隆市政府各項政務順利運行。

林麗蟬是柬埔寨出身的華人，後來嫁來台灣成為新住民。

林麗蟬表示，很開心有機會加入基隆市政府「有愛城市」的團隊，她會盡一切努力照顧市民，一起共榮，一起共好，一起共老。（編輯：李錫璋）1111203

#林麗蟬
#謝國樑
#基隆市政府
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