國小旁交通號誌桿孔蓋疑遭竊 北市府報警補回

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台北市議員汪志冰指出，天母國小校門附近有4支交通號誌桿上的維修孔蓋消失，導致電線外露，擔憂影響學童安危。北市交工處7日表示，已派員前往補回交通號誌桿的孔蓋，並報警，不排除是遭竊。（汪志冰辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 111年12月7日

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員汪志冰指出，天母國小校門附近有4支交通號誌桿上的維修孔蓋消失，導致電線外露，擔憂影響學童安危。北市交工處今天表示，已補回孔蓋，並報警，可能是遭竊。

國民黨台北市議員汪志冰發布質詢資料指出，接獲陳情，在天母北路41巷口、天玉街附近有交通號誌桿上的維修孔蓋消失，因號誌桿鄰近天母國小附近，擔憂影響學童上下課狀況及後續安全問題。

汪志冰說，11月底接獲民眾陳情，發現天母西路41巷口的交通號誌維修孔蓋不見，民眾事後通報市民熱線1999，交工處也立即派員補上並鎖螺絲，但孔蓋隔天再次消失。

汪志冰表示，但經過2天，附近交通號誌燈桿的孔蓋再消失，地點變在天母北路、天玉街口，共4支交通號誌桿的孔蓋消失，且此路口鄰近天母國小校門，因號誌桿未有孔蓋，可能會劃傷學童或有不慎觸電的可能性。

台北市交通管制工程處接受媒體電話訪問指出，已派員前往補回交通號誌桿的孔蓋，並報警，警方初步調查，不排除是遭竊。

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交工處表示，交通號誌桿的孔蓋形狀為長方形，材質為鋼片，主要是提供廠商或工程隊員查號誌桿的電路線及接電路線等，且孔蓋上下方都有螺絲，疑遭竊的孔蓋若要變賣應該也不太值錢。

交工處指出，疑遭竊的交通號誌孔蓋地點位於天母國小附近，會請警方加強巡查，過去曾發生有委外廠商或工程隊施工時，未依標準作業流程拴緊螺絲，導致孔蓋不見，但發生次數不多。（編輯：張銘坤）1111207