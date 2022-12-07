烈嶼成年禮傳統習俗 轉大人學習承擔責任

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣烈嶼鄉公所今天循例舉辦111年成年禮活動，近30名將年滿16歲國中生，通過6關考驗，在祭祖、奉茶和加冠後「轉大人」，代表今後要對言行舉止負責，勇於承擔責任。

烈嶼國中校長黃文華致詞表示，烈嶼成年禮傳統習俗可上溯自清代，透過拜天公、祭神明等儀式，昭告眾人：子弟已長大成人。這項習俗傳承多年，每年鄉公所結合烈嶼國中辦理，家長參與熱絡，分享孩子成長的喜悅。

成年禮活動進行一整天，一早進行拜天公儀式，下午學生體驗6站關卡，有揹重物的「負重」、肩挑扁擔的「致遠」、包水餃的「引福」、做女紅的「針黹」，還有心肺復甦術的「濟世」，最後以潔淨冰涼的水「淨心」收場。完成考驗後，才能繼續參加祭祖等儀式。

特別的是，肩挑扁擔的「致遠」活動中，竹簍內裝有象徵好彩頭的蘿蔔、財富的磚塊、勤勞的芹菜、聰明的青蔥，還有運氣旺的鳳梨，希望學子都能擁有這些特質和福分。

下午3時舉行祭祖儀式，由烈嶼鄉長洪若珊主祭，黃文華和縣府教育處副處長陳家輝陪祭，依傳統祭禮上香祭拜，代表不忘飲水思源。隨後為學生代表「加冠」，以示「獨立」和「責任」，並頒發成年考驗及格證書和紀念印章，做為「轉大人」的印記。

壓軸登場的奉茶儀式，家長排排坐，接受奉茶和感恩卡片；其中，阿公阿嬤看著孫子貼心的動作，既感動又開心，直說，孩子真的長大了；還有媽媽紅著眼眶，看著個頭比她大的兒子倍感欣慰，現場洋溢溫馨氛圍。

洪若珊表示，成年禮是地方相當重視的傳統禮俗，她也勉勵學生，今天起對自己言行舉止負責，勇於承擔責任。（編輯：郭諭儒）1111207