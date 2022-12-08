雲林水林鄉爆H5N1禽流感 撲殺2萬5637隻肉鴨

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣動植物防疫所今天表示，水林鄉某肉鴨場感染H5N1禽流感，撲殺2萬5637隻，監測方圓5公里的60多場家禽場，動植物防疫所呼籲家禽業者小心防範。

雲林縣動植物防疫所指出，上月20日發生在宜蘭的禽流感病原為H5N1，與今年度韓國、日本流行的血清型相同，此次在水林發現的病原也是H5N1，是繼宜蘭、台南、高雄之後的第4場陽性場，研判疫情發生與野鳥傳播有關。

雲林縣動植物防疫所接受中央社記者電訪表示，水林鄉肉鴨場是由防疫所主動派員篩檢才發現染疫，今天撲殺僅飼養20天的肉鴨，總計撲殺2萬5637隻；同時監測方圓5公里內的60多場家禽場，等待進一步結果，只要有陽性反應立即撲殺。

動植物防疫所指出，上月古坑鄉肉鴨場感染H5N2，而此次水林肉鴨場為H5N1，2者不同。

防疫所提醒家禽業者，目前屬禽流感好發高風險期，農友戴口罩防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之餘，別忘了也要加強防鳥網的架設及完整度，幫禽場戴好口罩，發現禽隻罹病儘速通報防疫機關、勤消毒，做好一切防疫工作。（編輯：陳仁華）1111208