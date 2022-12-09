虎尾眷村再現記憶 防空洞數位體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

虎尾眷村再造歷史場域數位策展將於10日下午開幕，雲林縣長張麗善（左6）9日歡迎民眾到場體驗眷村文化，認識眷村過往的生活樣貌與故事。中央社記者姜宜菁攝 111年12月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）「眷念村天－虎尾眷村再造歷史場域數位策展」明天下午開幕，雲林縣長張麗善今天先到虎尾建國一村大型碉堡式防空洞體驗MR沉浸劇場、VR遊戲，認識眷村過往的生活樣貌與與故事，感受其蛻變。

張麗善表示，文化觀光處積極向文化部爭取「再造歷史現場」經費補助，今年度執行虎尾建國一村庚、辛等6棟建物修復及再利用調查研究，並透過調查研究內容更新大型碉堡式防空洞內的數位策展與VR體驗，讓民眾體驗眷村的文化，回顧以前的榮景。

有別於2020年開放的防空洞二戰美軍轟炸體驗劇情與戰後空軍電台模擬，今年度MR沉浸式劇場將虎尾建國眷村從日治時代、戰後空軍眷村以及近年文資保存運動等各時期納入，VR遊戲更是帶入二戰電報通訊的緊張氛圍與提高體驗互動性，將提供來訪遊客有更全面的歷史觀與遊戲體驗。

雲林縣府文化觀光處指出，「眷念村天－虎尾眷村再造歷史場域數位策展」明天下午開幕，主題分別為「眷聲洞影」及「眷念村天」，展出空間包含虎尾建國一村碉堡式大型防空洞內的MR沉浸式劇場、VR體驗區，以及虎尾建國一村6棟眷舍，透過多媒體影像、虛擬實境體驗與實體展示，呈現過往虎尾建國眷村的歷史場景及眷村生活記憶。

虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘表示，明天開幕會上也同時辦理虎尾眷村飲食文化節，民眾可報名體驗眷村菜DIY及逛市集，感受眷村特有的生活氣氛。（編輯：黃世雅）1111209