柳橙產季到 台南市府與全聯合作開賣

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台南市長黃偉哲（右）與全聯福利中心雲嘉處長林麗珠（左）9日出席在全聯新營民生門市辦理的「啟橙台南全聯開賣」記者會，推廣優質農特產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市政府今天在全聯福利中心新營民生門市辦理「啟橙台南全聯開賣」記者會，市長黃偉哲出席宣告台南柳橙於全台全聯門市開賣，希望消費者支持選購。

記者會現場安排黃偉哲從「特製果樹」上摘下柳橙，交給全聯福利中心雲嘉處長林麗珠，象徵台南柳橙在全聯門市開賣。

黃偉哲致詞表示，台南好山好水，農特產品也非常優質，感謝全聯慧眼識英雄，讓全台民眾有機會買到香甜台南柳橙，相信買過的人都會一試「橙」主顧，希望消費者多選購。

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台南市政府農業局長李建裕表示，台南柳橙種植面積1731公頃、約占全台總面積35%，是第一大產區，民眾除了可以在全聯福利中心選購台南柳橙，今年果菜運銷合作社持續與手搖飲業者麻古茶坊合作，並於12月14日東森農場電視直播開賣。

李建裕指出，柳橙含維生素C等成分，是冬日補充營養的最佳選擇，且香氣濃郁、酸甜適中，目前正是當令時節，除了切片鮮吃，入菜、榨汁或者調飲都很適合。（編輯：黃世雅）1111209