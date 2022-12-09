蘭陽媽祖文化節預算被刪 林姿妙：媽祖會想辦法

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宜蘭縣長林姿妙（右2）引以為傲的「蘭陽媽祖文化節」，2023年活動預算被刪到只剩新台幣450萬元。林姿妙9日受訪表示，相信媽祖自己會想辦法，知道縣府花錢都花在刀口上，當用則用、當省則省。圖為林姿妙2022年9月16日在媽祖文化節活動持香祈福。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月9日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭縣長林姿妙引以為傲的「蘭陽媽祖文化節」，明年預算今天被縣議會從新台幣1000萬元刪除到只剩450萬元。林姿妙說，「相信媽祖自己就會想辦法」，當用則用、當省則省。

宜蘭縣政府主計處表示，縣議會第19屆第22次臨時會今天三讀修正通過縣政府所提112年度總預算案，歲出、歲入各約279億元，歲入無刪減，歲出部分只刪除蘭陽媽祖文化節550萬元及秘書處50萬元的新聞業務費，共600萬元。

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縣府指出，明年蘭陽媽祖文化節原本編列1000萬元經費，縣議會刪除550萬元一般事務費，只通過450萬元的委辦費。

林姿妙事後受訪表示，宜蘭縣推動地方文化，文化是地方的根，根深柢固，感謝媽姐保庇，相信媽祖自己就會想辦法，知道縣府花錢都花在刀口上，當用則用、當省則省。蘭陽媽祖文化節要帶動地方繁榮進步、觀光美食都很重要，所以媽祖知道要怎麼做，自己會去運作。（編輯：郭諭儒）1111209