捷運景平站上方建12樓高集合住宅 估114年啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北12日電）新北市副市長陳純敬今天說，捷運景平站上方將興建12層樓高集合住宅，預計民國114年完工啟用，這是繼捷運秀朗橋站後，新北環狀線上第2處開工的開發大樓。

新北市政府今天舉辦「新北環狀線景平站捷運開發大樓開工祈福典禮」，副市長陳純敬率領新北捷運局與投資人將捷建設公司共同祈福祝禱，祈求工程一切平安順利。

陳純敬致詞時表示，捷運景平站開發大樓案將在車站出入口上方興建12層樓高的集合住宅，總樓地板面積約2600坪，投資金額約新台幣4億元，已在9月26日核准建照，預計114年完工啟用；新北環狀線其餘開發案已在今年陸續公告招商。

新北捷運局長李政安表示，捷運景平站由將捷建設公司投資興建，1至2樓規劃沿街店面及辦公室等商用空間，3至5樓為捷運車站出入口設施，6至12層樓則規劃住宅空間，提供91戶，並在中央規劃中庭天井，導入自然通風與採光，提供寬敞與節能減碳的綠建築空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，當初將捷公司取得標案時指出以後售價可能達1坪70萬元，單價偏高，年輕人可能很難負擔得起；陳純敬說，房地產行情受地理位置影響特別大，在方便處自然需求較多，價格會高一點；另外，這棟建築除了住宅，還有辦公區域，屬商業區，不像社會住宅是給一般青年居住，如果是電子業青年，很快就可賺很多錢，當然還是可以住在這裡。

新北市政府捷運局表示，新北環狀線在中和區就有5處捷運開發案，預估投資金額約51億元，可創造5600個就業機會，提供217戶居住空間。（編輯：陳仁華）1111212