試營運期遊客多 台南新化果菜市場正式啟用

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台南新化果菜市場經試營運後14日舉辦開幕啟用儀式，台南市副市長戴謙（後排右8）等人出席並合影。中央社記者楊思瑞攝 111年12月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）因建物外觀及空間設計具特色而被網友譽為「全國最美果菜市場」的台南新化果菜市場，經近3個月試營運後今天正式啟用，未來可望與周邊景點結合，成為發展區域觀光重要元素。

台南市政府農業局上午在新化果菜市場舉辦啟用儀式，由台南市副市長戴謙、農委會農糧署副署長姚志旺等人共同開啟停車場柵門，代表新化果菜市場正式營運。

台南市農業局副局長陳仲杰致詞表示，新化果菜市場內部空間挑高、四面通風，交易場寬敞明亮，各項動線順暢，顛覆以往傳統果菜市場擁擠昏暗的印象，此外，市場的亮點之一為波浪型綠化屋頂，兼具建築散熱效果及觀旅功能，遊客可至4樓觀景台一覽屋頂綠地及周邊風景。

陳仲杰表示，新化果菜市場自今年9月16日試營運以來，至今累計到訪遊客達40萬人次，並獲網友譽為「全國最美果菜市場」，成為拍照打卡熱點。

台南市長黃偉哲稍早接受媒體聯訪表示，新化果菜市場試營運期各界反應良好，不僅攤商收入增加，消費者也有比較乾淨、明亮且貨色齊全、景色優美的購物環境，希望正式營運後持續朝多功能方向發展，成為優質觀光景點。

負責新化果菜市場管理營運的台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，正式營運後將持續推動冷鏈計畫，引進截切設備進行鮮果加工，供應工業區廠商或學校所需，美食街店家已全部進駐，未來並規劃在假日開辦小農市集，提供更多元採買選擇。（編輯：謝雅竹）1111214