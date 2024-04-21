台南吉貝耍部落夜祭聞名 將設5養雞場族人陳情

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市東山區東河里最近陸續有5座養雞場申請設置，由於當地以西拉雅族吉貝耍部落夜祭聞名，居民擔心影響環境及文化傳承，今天前往養雞場陳情，市府農業強調會嚴格把關。

擔任自救會長的東河里長吳火生表示，吉貝耍夜祭已列為國家重要民俗，且部落位置已納入西拉雅國家風景區範圍內，有助地方推廣宗教文化觀光發展，但最近陸續有5場養雞場準備進駐，對地方環境及族人平日生活品質都可能造成不良影響。

西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤在陳情活動現場，把陳情書遞交給前往關心的台南市政府農業局副局長陳仲杰。

自救會提出5點訴求，包括堅決反對養雞場繼續進駐吉貝耍；抗議政府錯誤養雞場申請設置政策，要有總量管制辦法；拒絕養雞場造成空氣、土地、水源污染；抗議養雞業者損壞農路，相關單位要求業者恢復路面平整；抗議養雞業者利用灌溉圳溝設置雞場自來水管，占用水利地自來水水表須拆除。

陳仲杰表示，畜牧業者均依法提出申請，其中2座已核准，但未來設施若不符合環保、衛生標準，將不發放牧場登記證，另外3場仍在審查中。

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台南市農業局提供資料指出，台南市新設置畜牧設施管理自治條例施行後，規定新設置畜牧場與聚落須有400公尺以上距離，並須建置符合環保節能及生物安全的水濂密閉式畜禽舍，目前東山區吉貝耍段申請設置畜牧（養禽）設施，有2場審查完成並核發容許使用同意，目前業者尚在建置中。

農業局指出，未來將請業者做好相關污染防治措施及和當地居民積極溝通後，農業局才會核發牧場登記准予飼養，另3場申請中案件，農業局將要求業者進行在地溝通，取得居民共識才准予容許設置，讓民眾生活權益、居住環境與畜牧產業發展得到衡平。（編輯：黃世雅）1130421