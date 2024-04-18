黃偉哲行銷台南鳳梨 「茶之魔手」認購3000斤

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南是台灣第2大鳳梨產區，台南市長黃偉哲今天在台北市松山區行銷推廣，同時感謝台南在地手搖飲品牌「茶之魔手」認購3000斤台南金鑽鳳梨，以用於招牌熱銷飲品。

台南市政府發布新聞稿指出，「茶之魔手」在台北市松山區慶城門市開幕，黃偉哲今天北上行銷推廣台南鳳梨，南瀛農產國際行銷公司總經理余清永、「茶之魔手」創辦人王賢明等人也出席。

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黃偉哲表示，台南是台灣第2大鳳梨產區，廣受國內外消費者喜愛，風味極佳，紐西蘭也已決定開放台南鳳梨及芒果進口。黃偉哲同時感謝「茶之魔手」及許多企業響應選購台南金鑽鳳梨，協助推廣台南農特產。

王賢明則說，台南得天獨厚環境種植出金鑽鳳梨，果肉細緻香甜，「茶之魔手」身為台南企業，也力挺在地農民，首批搶先認購3000斤金鑽鳳梨，未來也將優先使用台南農產蔬果。（編輯：黃世雅）1130418