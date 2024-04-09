台南鳳梨外銷 打開紐西蘭國際市場新局面

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南鳳梨繼日本、新加坡及加拿大等市場，可望台紐經濟合作協定打進紐西蘭市場。依南市府數據，今年鳳梨產季甫始訂單已超過1000公噸，可望突破3500公噸。

台南市政府表示，台紐經濟合作協定（ANZTEC）台灣蔬果輸紐輸出計畫在今天簽署後，台灣鳳梨可望正式獲准輸往紐西蘭市場。市府對此樂觀其成，也為台南優質鳳梨外銷打開更廣闊國際市場提供新契機。

依農業局統計，去年鳳梨外銷約3150公噸，今年在市府團隊積極布局推廣下，鳳梨產季甫始訂單已超過1000公噸，可望突破3500公噸。原主要市場鎖定日本，同時開發新加坡、加拿大等市場。

如今有了進攻紐西蘭市場機會，南市政府已於第一時間聯繫長期經營紐西蘭的水果貿易商了解檢疫條件搶得市場先機，並與台南農貿合作夥伴緊密合作，推動台南農產品在國際市場上競爭力與知名度，為農民爭取更廣闊發展空間。

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農業局新聞稿表示，台南市作為台灣鳳梨的主要產區之一，今年鳳梨產量預估5萬2000公噸，台南市長黃偉哲近日赴東京食品展宣傳，以及親自接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至日本、新加坡通路販售，預估今年鳳梨外銷可望突破3500公噸。

為建立台南農產外銷好口碑，黃偉哲非常重視外銷品質，屢屢實地考察外銷鳳梨封櫃過程，以確保台南鳳每一箱均遵循最嚴格標準，並附上完整藥檢報告、生產履歷，保障消費者權益，確保消費者不會購買到來路不明水果。（編輯：黃世雅）1130409