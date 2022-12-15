張麗善電話報喜抽中特斯拉 得主10分鐘內現身領獎

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣政府今年7月14日推出「慢遊雲林5百五告讚」，雲林縣長張麗善今天抽出特斯拉得主，並打電話報喜，楊姓得主正在開車興奮歡呼，10分鐘內現身領獎，他要將新車擺在店內，為雲林縣打廣告。

雲林縣政府振興在地文化觀光產業經濟，舉辦「慢遊雲林5百五告讚」為期4個月的活動，發票登錄數累積高達16萬筆，總消費發票金額約新台幣2億元，其中10萬元以上消費發票有34筆，最高金額達214萬元。

縣府今天舉辦遊雲林抽百萬名車2.0特斯拉總抽獎記者會，由張麗善抽出特斯拉得主。

張麗善指出，近年來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，產業界受到很大衝擊，縣府特別祭出非常優惠條件，以及百萬名車特斯拉抽獎，刺激買氣，帶動雲林縣觀光與產業發展。

張麗善今天抽出特斯拉得主，並打電話通知報喜；楊姓得主接電話時正在開車，張麗善自我介紹「你好，我是雲林縣長張麗善」，楊姓得主一時困惑，誤以為是詐騙電話，「是抽獎活動嗎？我抽到汽車了嗎？」

楊姓得主恰巧在斗六市，他10分鐘內現身記者會現場領獎，分享自己的喜悅。

居住在彰化縣的楊姓得主在斗六市開汽車包膜公司，此次參加抽獎，花近20萬元購買冷氣和家用品。

楊姓得主接受媒體聯訪時表示，活動期間正好家中裝修，所以購買冷氣和家用品，自己登錄發票時，親友都不看好會中獎，他也因此認為自己的消費金額小，中獎機率渺茫，未料是最大贏家，開心直說「這真的不是內定」。

楊姓得主說，特斯拉會先包膜並拜放在店面，讓大家看「這輛車是在斗六抽到的」，也幫雲林打廣告。（編輯：陳仁華）1111215