電信基地台倒塌也不怕 消防署自建系統強化救災

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消防署16日在消防署訓練中心舉辦政府科技計畫暨科技防救災成果展，包含特搜5G、救護一站通、志工救災計劃、搜索救援、防火安檢等多項成果發表，還有遙控無人機競技賽等。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）消防署建置自有系統，當重大天災使無線通信失效，能發射自有訊號與前線搜救隊建立指揮、回報聯繫管道，包含災害管理表單數位化、空中與地面無線中繼網路等，提升救災效率。

科技救災仰賴無線通信，為預防重大天災造成電信基地台倒塌、停電而無法提供通信影響第一線現場救災，內政部消防署委託民間廠商建置「消防5G場域計畫」，透過自有訊號與前線救難隊建立聯繫，還能回傳即時影像，也有空中無人機作為訊號中繼站及空拍現場。

消防署今天在消防署訓練中心舉辦政府科技計畫暨科技防救災成果展，包含特搜5G、救護一站通、志工救災計畫、搜索救援、防火安檢等多項成果發表，還有遙控無人機競技賽、消防科技研發辦公室、防災展示館揭牌儀式，吸引中部縣市消防局、民間廠商設攤展示。

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消防署透過新聞稿表示，透過5G數位技術，整合無人機、智慧救災頭盔等物聯網裝置，提升消防人員救災效率，並能同一時間將現場重要災情資訊回傳指揮官，提高緊急事件處置效率；另外，打造新一代智慧消防訓練課程，讓消防人員更能熟悉災害搶救、火場情景。

5G救災成果「消防車輛行車安全管控計畫」則與高雄市政府合作試辦，透過行動通訊技術、全球定位系統、工業電腦運算消防車位置、速度、方向、路口距離、目的地，藉由車上平板電腦導引駕駛開往「消防廊道」，當系統偵測到消防車即將通過，便控制路口號誌一路綠燈，讓消防車輛順利通過，估節省20%時間。（編輯：黃世雅）1111216