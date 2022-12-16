三久牧場洪崇拼獲神農獎 張麗善贈匾慶賀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣三久牧場負責人洪崇拼（前排右3）養豬25年，秉持「無抗飼養、動物福利、循環經濟」的經營目標，投入循環經濟、畜牧場轉型，獲神農獎，雲林縣長張麗善（前排左3）16日致贈匾額慶賀。 中央社記者姜宜菁攝 111年12月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣三久牧場負責人洪崇拼養豬25年，秉持「無抗飼養、動物福利、循環經濟」經營目標，投入畜牧場轉型，今年獲神農獎，雲林縣長張麗善今天致贈匾額慶賀。

張麗善今天到三久牧場，慶賀洪崇拼獲神農獎。她致詞時表示，洪崇拼的堅持不僅是做到動物福利、經濟循環，同時讓消費者吃得安心，其所飼養的豬品質和畜養環境極佳，破除畜牧業刻板印象，獲得神農獎可說是實至名歸。

洪崇拼向張麗善介紹自家牧場，他以二號豬舍為例，裡頭可養4000多頭豬，餵飼料及飲水全採自動化，豬舍內有恆溫設施，所使用的水量不到傳統豬舍的1/10，豬的糞尿以暗管直接排到污水處理場。

洪崇拼說，民國84年父親身體不好，從事建材業的他返家幫忙務農的胞兄改善家境，然後發展養豬事業，沒想到民國86年遇到口蹄疫，遇到許多養豬戶棄養，自家也遇到是否要續養的難題。

非畜牧科班出身的洪崇拼為了養豬，跑遍各式養豬技術講習，看的書疊起來比自己還高，發現問題立即改善，開始買土地、擴建，打造現代豬舍，目前飼養1萬8000頭豬，牧場規模約10甲。

洪崇拼提到，畜牧場採三地三段式統進統出管理，切斷垂直感染的飼養新模式；同時秉持「無抗飼養、動物福利、循環經濟」的經營目標，投入畜牧場轉型。

洪崇拼致力改善母豬飼養環境，歷經多年改建、擴建，拆除舊式狹欄改採母豬群養、活動式分娩欄，讓母豬有寬敞空間放鬆與自由 ，且提供安心無毒豬肉，把關食品衛生安全。（編輯：謝雅竹）1111216