台中9米高路樹遭強風吹倒 建設局清除恢復通行

台中市消防局表示，17日上午據報在南區建國北路二段和民興街交叉路口發生路樹倒塌事件，造成現場交通受阻，到場發現無人受傷，後續由建設局處理，研判應是強風吹斷染病缺乏支撐力的路樹。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月17日