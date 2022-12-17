台中9米高路樹遭強風吹倒 建設局清除恢復通行
2022/12/17 18:21（12/17 18:51 更新）
台中市消防局表示，17日上午據報在南區建國北路二段和民興街交叉路口發生路樹倒塌事件，造成現場交通受阻，到場發現無人受傷，後續由建設局處理，研判應是強風吹斷染病缺乏支撐力的路樹。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月17日
（中央社記者郝雪卿台中17日電）寒流來襲，陣風強勁，台中市南區建國北路二段與民興街交叉口，1棵9米高路樹今天意外倒塌，台中市消防局表示，沒有造成人員受傷，建設局據報前來清理現場，恢復通行。
台中市消防局表示，上午8時多位於南區建國北路二段和民興街的交叉路口，發生路樹倒塌事件，造成道路無法通行，到場發現無人受傷，後續交由相關單位處理。
台中市建設局指出，初步研判這棵樹木根系已染褐根病，適逢強陣風吹拂，造成整株樹木因根系缺乏支撐力以致倒伏。
建設局養工處表示，已於上午10時多完成樹木清除工作，恢復道路通行，後續將針對民興公園沿建國北路樹木進行褐根病檢驗，避免發生倒伏情形。（編輯：郭諭儒）1111217
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