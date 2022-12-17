更多編輯台推薦新聞：
寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終
娛樂

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中9米高路樹遭強風吹倒 建設局清除恢復通行

2022/12/17 18:21（12/17 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市消防局表示，17日上午據報在南區建國北路二段和民興街交叉路口發生路樹倒塌事件，造成現場交通受阻，到場發現無人受傷，後續由建設局處理，研判應是強風吹斷染病缺乏支撐力的路樹。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月17日
台中市消防局表示，17日上午據報在南區建國北路二段和民興街交叉路口發生路樹倒塌事件，造成現場交通受阻，到場發現無人受傷，後續由建設局處理，研判應是強風吹斷染病缺乏支撐力的路樹。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中17日電）寒流來襲，陣風強勁，台中市南區建國北路二段與民興街交叉口，1棵9米高路樹今天意外倒塌，台中市消防局表示，沒有造成人員受傷，建設局據報前來清理現場，恢復通行。

台中市消防局表示，上午8時多位於南區建國北路二段和民興街的交叉路口，發生路樹倒塌事件，造成道路無法通行，到場發現無人受傷，後續交由相關單位處理。

台中市建設局指出，初步研判這棵樹木根系已染褐根病，適逢強陣風吹拂，造成整株樹木因根系缺乏支撐力以致倒伏。

建設局養工處表示，已於上午10時多完成樹木清除工作，恢復道路通行，後續將針對民興公園沿建國北路樹木進行褐根病檢驗，避免發生倒伏情形。（編輯：郭諭儒）1111217

#民興街
#台中
#台中市消防局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族