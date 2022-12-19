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南山人壽一詮精密多次使勞工超時工作遭勞局重罰

2022/12/19 13:44（12/19 14:46 更新）
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新北市政府勞工局19日公布111年第6波違法雇主名單，南山人壽及一詮精密因多次使勞工超時工作，一詮精密甚至有使勞工單月延長工時達108小時，各遭重罰新台幣50萬、42萬元。 （新北市勞工局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月19日
新北市政府勞工局19日公布111年第6波違法雇主名單，南山人壽及一詮精密因多次使勞工超時工作，一詮精密甚至有使勞工單月延長工時達108小時，各遭重罰新台幣50萬、42萬元。 （新北市勞工局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年12月19日
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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府勞工局今天公布今年第6波違法雇主名單，南山人壽及一詮精密因多次使勞工超時工作，一詮精密甚至有使勞工單月延長工時達108小時，各遭重罰50萬、42萬元。

新北市政府勞工局發布新聞稿公布今年第6波違反勞動基準法/職業安全衛生法/性別工作平等法/勞工退休金條例的雇主名單，共有345家業者遭罰，開罰金額共逾新台幣1600萬元。

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勞工局表示，根據統計，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有93家，其次使勞工超時工作，有46家；其中，南山人壽及一詮精密累犯使勞工超時工作，兩家公司分別第6次、第5次違反規定，一詮精密甚至有使勞工單月延長工時達108小時，各遭勞工局重罰50萬元及42萬元。

勞工局表示，另有負責全家超商配送業務的全台物流公司，有未足額計給勞工加班費、使勞工超時工作及未給予勞工例假休息等多項違規情事，由於全台物流公司僱用勞工人數達600人，遭裁罰36萬元。（編輯：張銘坤）1111219

#新北市政府勞工局
#全台物流公司
#勞基法
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