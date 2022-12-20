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台南警察發揮創意 封鎖線加交通錐變耶誕樹

2022/12/20 12:31（12/20 12:54 更新）
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台南市永康警分局復興派出所利用選舉勤務使用過的封鎖線，搭配交通錐、連桿等現有材料，在門口設置一棵耶誕樹，吸引民眾目光。（永康分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月20日
台南市永康警分局復興派出所利用選舉勤務使用過的封鎖線，搭配交通錐、連桿等現有材料，在門口設置一棵耶誕樹，吸引民眾目光。（永康分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府警察局永康分局復興派出所利用選舉勤務使用過的封鎖線，搭配交通錐、連桿等現有材料，在門口設置一座耶誕樹，並將用來辦理校園宣導活動，創意造型吸引民眾目光。

有民眾拍下這座創意及造型特殊的耶誕樹照片，在社群網站發布後引起不少網友議論，不少人留言說想前往朝聖，也有人笑稱，真是用最低成本做出最高警語的耶誕樹，大多對警方創意相當肯定。

復興派出所長陳榮坤今天接受媒體聯訪表示，封鎖線除了禁止的意味，其實也富有保護作用，保護現場不被破壞，保護內圍安全，警察在嚴峻的環境中工作壓力大，為改變機關嚴肅氛圍，員警發揮創意，利用選舉勤務用過的封鎖線約30公尺，搭配交通錐、連桿等物，盼製作出一棵有溫度的耶誕樹。

陳榮坤表示，高約230公分的耶誕樹，封鎖線上掛有警用裝備圖片小卡，代表守護員警及全民安全，除了應景之外，接下來也計畫運用這棵誕樹加入校園參訪活動，成為犯罪預防宣導工具。

陳榮坤指出，耶誕佳節即將來臨，也表示年關將近，民眾若參與聚餐、餐敘，切勿酒後駕車，以保障自己與他人安全。（編輯：謝雅竹）1111220

#台南市政府警察局
#耶誕樹
#交通錐
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