竹縣112年公告土地現值 地王為竹北縣福段永豐銀行

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣政府今天表示，112年的地王為竹北市縣福段284地號永豐銀行，公告土地現值為每平方公尺新台幣27.9萬元，換算後每坪約92.2萬元。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，112年公告土地現值經地價評議委員會評定完成，全縣現值平均調幅較111年上漲2.66%，其中，地王部分仍是竹北市縣福段284地號永豐銀行，公告土地現值每平方公尺約27.9萬元，每坪約92.2萬元。

地政處長魏嘉憲向中央社記者表示，112年公告土地現值最高地價區段位於2個區段，分別為竹北市光明六路東一段（交流道至自強南北路間）的商業區區段與光明六路東一段北側（莊敬北路至莊敬二街間），每平方公尺約27.8萬元，換算後每坪約91.9萬元。

魏嘉憲說，最低地價區段，則位於尖石鄉斯馬段山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每平方公尺80元，每坪約260元。

有關鄉鎮土地漲幅部分，地政處表示，土地現值全縣漲幅最大的鄉鎮市為竹北市，因重大建設持續推動、公共設施及生活機能完善，且百貨公司、影城廣場開始營運，帶動地價上漲。

地政處指出，居次鄉鎮市為寶山鄉，受新竹科學園區等因素，區內數間大型廠房陸續興建，且臨寶山交流道，交通便捷，帶動科技產業發展。（編輯：李錫璋）1111220