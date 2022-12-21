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日本青森縣贈送蘋果 宣傳兼溫暖新竹縣弱勢家庭

2022/12/21 17:54（12/21 18:06 更新）
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新竹慈慧獅子會及新竹東寧宮21日辦理歲末寒冬送暖白米捐贈活動，共捐助白米5000台斤及120盒金桔糖果，新竹縣政府表示，感謝民間各界投入社會關懷，待物資整理好後將發放給偏鄉家庭。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月21日
新竹慈慧獅子會及新竹東寧宮21日辦理歲末寒冬送暖白米捐贈活動，共捐助白米5000台斤及120盒金桔糖果，新竹縣政府表示，感謝民間各界投入社會關懷，待物資整理好後將發放給偏鄉家庭。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）歲末年終，各界舉辦捐贈物資送暖行動，新竹縣政府今天表示，感謝地方贈白米等物資，也感謝日本青森縣蘋果對策協議會贈蘋果，讓弱勢家庭感受社會的暖心。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府推動建構社會安全網計畫，不僅在地方成立社會福利服務中心，提供弱勢家庭服務等，此外，社會處也媒合社會資源，協助有需要的弱勢家庭，給予實質的物資照顧。

新竹縣社會處長李國祿向中央社記者表示，感謝新竹慈慧獅子會及新竹東寧宮，長年投入社會關懷，今天辦理歲末寒冬送暖白米捐贈活動，共捐助白米5000台斤及120盒金桔糖果，將發放給偏鄉家庭。

李國祿說，此外，感謝日本青森縣蘋果對策協議會，準備120顆青森蘋果，送給新竹縣新湖區及新埔區社會福利服務中心外，遠東百貨竹北店也提供後背包，將由社福中心的社工，代為轉發弱勢家庭及兒童，在年關將近時，感受到社會各界的溫暖。

日本青森縣知事三村申吾透過新聞稿表示，近日與社團法人青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人等人，共同來台宣傳青森蘋果，並舉辦青森蘋果祭，讓更多台灣的消費者，更認識青森縣，同時，協議會也捐贈青森蘋果給竹縣弱勢家庭民眾，送上溫暖的心意。（編輯：李錫璋）1111221

日本青森縣知事三村申吾近日與社團法人青森縣蘋果對策協議會長加川雅人等人來台宣傳青森蘋果，並舉辦青森蘋果祭，盼讓更多台灣消費者認識青森縣，同時，協議會也捐贈青森蘋果給新竹縣弱勢家庭民眾，送上溫暖心意。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月21日
日本青森縣知事三村申吾近日與社團法人青森縣蘋果對策協議會長加川雅人等人來台宣傳青森蘋果，並舉辦青森蘋果祭，盼讓更多台灣消費者認識青森縣，同時，協議會也捐贈青森蘋果給新竹縣弱勢家庭民眾，送上溫暖心意。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月21日
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