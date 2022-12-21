日本青森縣贈送蘋果 宣傳兼溫暖新竹縣弱勢家庭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹慈慧獅子會及新竹東寧宮21日辦理歲末寒冬送暖白米捐贈活動，共捐助白米5000台斤及120盒金桔糖果，新竹縣政府表示，感謝民間各界投入社會關懷，待物資整理好後將發放給偏鄉家庭。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）歲末年終，各界舉辦捐贈物資送暖行動，新竹縣政府今天表示，感謝地方贈白米等物資，也感謝日本青森縣蘋果對策協議會贈蘋果，讓弱勢家庭感受社會的暖心。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府推動建構社會安全網計畫，不僅在地方成立社會福利服務中心，提供弱勢家庭服務等，此外，社會處也媒合社會資源，協助有需要的弱勢家庭，給予實質的物資照顧。

新竹縣社會處長李國祿向中央社記者表示，感謝新竹慈慧獅子會及新竹東寧宮，長年投入社會關懷，今天辦理歲末寒冬送暖白米捐贈活動，共捐助白米5000台斤及120盒金桔糖果，將發放給偏鄉家庭。

李國祿說，此外，感謝日本青森縣蘋果對策協議會，準備120顆青森蘋果，送給新竹縣新湖區及新埔區社會福利服務中心外，遠東百貨竹北店也提供後背包，將由社福中心的社工，代為轉發弱勢家庭及兒童，在年關將近時，感受到社會各界的溫暖。

日本青森縣知事三村申吾透過新聞稿表示，近日與社團法人青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人等人，共同來台宣傳青森蘋果，並舉辦青森蘋果祭，讓更多台灣的消費者，更認識青森縣，同時，協議會也捐贈青森蘋果給竹縣弱勢家庭民眾，送上溫暖的心意。（編輯：李錫璋）1111221