2023新北鐵道馬增設仨人組 報名朝千隊大關邁進

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2023第8屆新北市鐵道馬拉松接力賽開放報名以來受到熱烈迴響，目前已將近千隊報名共襄盛舉，新北市長侯友宜（中）22日出席宣傳記者會，與代表市政府參賽的選手們一同呼口號，誓言在競賽組拿下好成績。中央社記者王騰毅攝 111年12月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府今天表示，2023鐵道馬拉松接力賽報名已近千隊，本屆將推出全新的「仨人組」及「企業團體組」，前者讓3名選手也可完賽7站，後者可增進組織向心力，目前活動仍持續接受報名。

新北市府觀光旅遊局上午舉行記者會，公布2023第8屆鐵道馬拉松活動，除了全新的「仨人組」及「企業團體組」，還另邀跑界新星籌組「鐵支路明星隊」，並號召好手籌組「新北Hou厲害」隊伍參賽。

觀旅局說，第8屆的追火車馬拉松獎牌，融入了東北角在地景觀特色，7塊獎牌的圖案分別是三貂角燈塔、馬崗石頭屋、草嶺古道、三貂嶺友善生態隧道、牡丹老街、雙溪荷花景緻、福隆海水浴場。

觀旅局這次還邀組「鐵支路明星隊」參與7人競賽組，包括Podcast「跑步不要聽」主持人田鴻魁、及網紅王冠翔、吳承泰、陳榆妡、張芷瑄、黃俊麒、周鴻宇，今天由市長侯友宜以轉動輪盤方式，決定出選手棒次。

另外，觀旅局表示，每年都接獲跑友反映「揪不到人」組隊，第8屆賽事新增「仨人組」，就是讓有實力的跑友，3個人就可組隊跑個暢快；3名選手的獎牌，則是融入上述7個風景區圖案的圓形獎牌。

第8屆也另增設「企業團體競賽組」，針對2隊以上報名的企業團體特別設立敘獎辦法，優勝隊伍可獲得賽後在東北角的慶功宴，不但爭取團體榮耀，還能大啖在地風味餐。

觀旅局說，計畫接受1150隊伍報名，包括150隊「仨人組」，以及100隊「企業團體競賽組」，目前已有900餘隊報名，仍持續接受報名中，活動將於明年4月16日在東北角海岸舉行。（編輯：屈享平）1111222

第8屆新北市鐵道馬拉松接力賽開放報名以來受到熱烈迴響，目前已將近千隊報名，新北市長侯友宜（前右4）22日出席宣傳記者會，與參賽選手及貴賓一同邀請民眾參與盛會。中央社記者王騰毅攝 111年12月22日